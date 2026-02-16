Un stand fără însemne de țară, niște măsuțe meschine, cutiile cu pahare așezate pe jos în colțul unei hale, expozanții cu gecile pe ei și chiar o zi întreagă fără vinuri – așa s-a prezentat vinul românesc la cel mai important eveniment european de profil, Wine Paris, în prima jumătate a lunii februarie 2026.

Pentru eșecul penibil la acest eveniment, care ar fi trebuit să pună în lumină un produs identitar al țării noastre, Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) nu a finalizat procedurile de contractare decât cu 3 zile înainte de debutul târgului, așa că expozanții români s-au descurcat, cât și câți au mai putut, pe cont propriu.