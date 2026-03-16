Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, prin societatea sa comercială – Agronomia Agro Food Innovation SRL, și în parteneriat cu Liceul Tehnologic Agricol Bistrița, anunță lansarea HUB-ului Educațional ”Clubul AgriSmart”, organizat în cadrul activităților de mentorat și tutorat – Proiectul PNRR ”AGRISMART – Inovare și Educație în Agricultură”.

Pentru implementarea activităților au fost cooptate cadre didactice cu expertiză în domeniul agricol din cadrul USAMV Cluj-Napoca, iar obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea competențelor și formarea profesională în domeniul agricol a elevilor de la Liceul Tehnologic Agricol Bistrița.

Activitățile cuprinse în planul proiectului se desfășoară atât la sediul liceului, cât și la sediul universității, oferind participanților acces la resurse educaționale și infrastructură academică de specialitate.

HUB-ul Educațional ”Clubul AgriSmart” dorește să devină un spațiu de învățare și inovare pentru agricultura viitorului, un cadru nonformal de învățare colaborativă destinat atât elevilor, cât și studenților, cadrelor didactice, antreprenorilor, persoanelor interesate de agricultura modernă, tehnologie și inovație.

”Parteneriatele dintre mediul universitar, învățământul preuniversitar și sectorul antreprenorial sunt esențiale pentru formarea unei noi generații de specialiști în domeniile științelor agricole și medicinei veterinare, capabili să integreze cunoștințele teoretice cu experiența practică și să răspundă provocărilor societății actuale și viitoare”, a declarat rectorul USAMV Cluj-Napoca, Prof. dr. Cornel Cătoi.

Participanții înscriși în HUB-ul Educațional ”Clubul AgriSmart” își vor putea consolida competențele practice, digitale și antreprenoriale, prin activități interactive, schimb de idei și proiecte realizate în echipă. De asemenea, vor forma o comunitate activă de învățare și colaborare, facilitând organizarea unor întâlniri periodice – fizice sau online – menite să susțină schimbul de bune practici, diseminarea experiențelor și testarea unor soluții educaționale inovatoare.

”Implicarea în proiectele educaționale din sectorul agricol este esențială pentru formarea viitorilor specialiști, de aceea ne propunem să creăm o legătură între educația preuniversitară, cea universitară și mediul antreprenorial, să oferim elevilor și studenților oportunități de învățare practică, acces la resurse moderne și interacțiune directă cu specialiști din domeniu. În acest fel, contribuim la pregătirea unei noi generații de profesioniști capabili să răspundă provocărilor unei agriculturi moderne, bazate pe inovație, tehnologie și sustenabilitate”, a precizat și Ing. dr. Cristina Colciar, administrator Agronomia Agro Food Innovation SRL.

USAMV Cluj-Napoca îi invită pe cei interesați să se alăture HUB-ului Educațional ”Clubul AgriSmart”, prin completarea formularului de aderare