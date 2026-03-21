21 mart. 2026, Articole / Reportaje
Versiunile generice, mai iefine, ale medicamentelor pentru slăbit Ozempic și Wegovy vor intra pe piața mai multor țări
FOTO: Captură video Youtube

Medicamentul revoluționar pentru slăbit și diabet, cunoscut sub numele de Ozempic și Wegovy, urmează să intre în era variantelor ieftine în mai multe țări-cheie, inclusiv India și China. Decizia vine după expirarea protecției de brevet deținută de Novo Nordisk, transmite The New York Times, citat de Mediafax.

Apariția variantelor generice ar putea reduce semnificativ costul tratamentului, considerat până acum inaccesibil pentru majoritatea pacienților, anunță The New York Times. Estimările indică faptul că prețurile ar putea coborî până la aproximativ 15 dolari pe lună. În prezent, tratamentul poate ajunge la peste 300 de dolari lunar în unele țări.

Această schimbare ar putea permite accesul la tratament pentru sute de milioane de persoane care suferă de obezitate sau diabet.

Impactul va fi major în special în Asia, unde cererea este enormă. Doar în India și China peste 800 de milioane de adulți sunt supraponderali sau obezi iar peste 360 de milioane suferă de diabet. Pe lângă aceste piețe, tratamentele sunt așteptate și în țări precum Canada, Brazilia, Turcia și Africa de Sud.

Intrarea acestora pe piață va afecta direct poziția dominantă a Novo Nordisk, care a generat vânzări uriașe din Ozempic. Compania se confruntă deja cu o competiție puternică din partea Eli Lilly, producătorul unor alternative precum Mounjaro și Zepbound. Pentru a-și menține poziția, Novo Nordisk încearcă să reducă prețurile în unele piețe și să poziționeze produsul original ca variantă „premium”.

- articolul continuă mai jos -

Europa și SUA mai au de așteptat
În Statele Unite și în Europa, versiunile generice nu vor fi disponibile decât la începutul anilor 2030. Motivul este reprezentat de protecțiile suplimentare acordate companiilor farmaceutice pentru a încuraja inovația, care extind durata monopolului asupra medicamentelor.

Deși medicamentele pe bază de semaglutidă nu sunt lipsite de efecte secundare – precum greață sau disconfort digestiv – ele au demonstrat beneficii importante. Printre acestea se numără reducerea riscului de infarct și accident vascular sau scăderea semnificativă în greutate. Un beneficiu extrem de apreciat este un control mai bun al diabetului.

Ozempic: o „democratizare” a tratamentului
Experții consideră că apariția versiunii generice ar putea transforma radical accesul la aceste tratamente. Pentru prima dată, medicamentele care până acum erau rezervate în mare parte pacienților din țările bogate ar putea deveni disponibile pe scară largă, inclusiv în economiile emergente. Această schimbare marchează un moment important, atât pentru medicina globală cât și pentru milioane de oameni care până acum nu își permiteau tratamentul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Fără polistiren expandat la livrări, legea propusă în Connecticut care amenință restaurantele care fac furnizează mâncare la domiciliu
Trucul coreean pentru cartofii dulci, care a devenit viral / Metoda a cucerit internetul și promite un interior cremos și aproape „custardy”, dar testele arată altceva
Corpul produce această substanță atunci când bem cafea/ Paraxantina începe să fie vândută ca băutură energizantă separată/ Ni se promite „energie curată”
Vrei să descoperi povestea ouălor încondeiate? Palatul Culturii din Iași găzduiește în acest an alteliere creative la care poți participa
În perioada următoare vor apărea concedieri în sectorul de retail / „O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul”
Cele mai noi articole

Ce este dieta MIND/ Planul alimentar care ajută la protejarea creierului odată cu înaintarea în vârstă
Plăcintă rapidă cu leurdă și brânză, rețeta sărată care aduce gustul primăverii în farfurie / Este perfectă pentru mesele de primăvară
Rețetă tradițională de ciorbă de urzici cu zdrențe de ou și smântână sau iaurt/ E sezonul urzicilor și e păcat să nu profităm de ele/ Ai grijă cum le pregătești să nu pierzi vitaminele
