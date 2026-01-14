Raportul USDA pentru luna ianuarie arată o creștere solidă a producției mondiale de grâu în anul agricol 2025–2026. Estimarea a fost majorată cu 4,36 milioane de tone, până la un total de 842,17 milioane de tone. Datele confirmă o ofertă globală mai mare decât se anticipa anterior, într-un context de ajustări pe piețele de export și de acumulare de stocuri, arată ukragroconsult.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În același timp, prognoza pentru exporturile mondiale de grâu a fost revizuită în sus la 219,76 milioane de tone, cu un plus de 1,05 milioane de tone. Analiștii USDA au crescut și estimarea pentru stocurile finale globale, care ajung acum la 278,25 milioane de tone, cu 3,38 milioane de tone mai mult decât în prognoza anterioară. Aceste cifre sugerează o presiune mai redusă asupra ofertei globale în sezonul următor.

Exporturi reduse pentru Ucraina

Pentru Ucraina, tabloul este mai puțin favorabil. Recolta de grâu rămâne estimată la 23 de milioane de tone, dar exporturile sunt reduse la 14 milioane de tone, cu 0,5 milioane de tone mai puțin decât în prognoza precedentă. Stocurile finale sunt evaluate la 1,93 milioane de tone, ceea ce reflectă o marjă mai mică de siguranță pentru unul dintre principalii exportatori din regiunea Mării Negre.

Statele Unite își păstrează perspectivele stabile. Recolta de grâu pentru 2025–2026 este estimată la 54,01 milioane de tone. Exporturile sunt prognozate la 24,49 milioane de tone, fără modificări, însă stocurile finale cresc la 25,21 milioane de tone, cu un plus de 0,69 milioane de tone, ceea ce indică o acumulare mai mare pe piața internă.

Prognoza pentru principalii exportatori de grâu în anul agricol 2025–2026 este prezentată în tabelul de mai jos, cu modificările față de estimările anterioare între paranteze.

Prognoza pentru marii exportatori de grâu în 2025–2026

Țara Recoltă, milioane tone Export, milioane tone Stocuri, milioane tone Argentina 27,5 (+3,5) 16 (+1,5) 6,01 (+1,49) Australia 37 (0) 27 (0) 5,09 (0) Canada 39,96 (0) 28 (0) 6,32 (0) Uniunea Europeană 144 (0) 32,5 (-0,5) 14,21 (+0,5) Rusia 89,5 (+2) 44 (0) 14,69 (+1,5)

Argentina apare ca unul dintre marii câștigători ai noii prognoze, cu o creștere de 3,5 milioane de tone la recoltă și un plus de 1,5 milioane de tone la exporturi. Rusia își îmbunătățește și ea estimarea de producție, cu două milioane de tone în plus, în timp ce Uniunea Europeană pierde 0,5 milioane de tone la capitolul exporturi, dar își consolidează stocurile.

China rămâne un actor major pe piața mondială a grâului, chiar dacă este mai degrabă importator decât exportator. Analiștii USDA estimează producția chineză pentru 2025–2026 la 140,07 milioane de tone, cu un plus marginal de 0,07 milioane de tone. Importurile sunt prognozate la 6 milioane de tone, iar stocurile finale la 124,85 milioane de tone, în creștere cu 0,07 milioane de tone.

În ansamblu, raportul indică o piață globală mai bine aprovizionată, dar cu schimbări importante în fluxurile comerciale. Reducerea exporturilor ucrainene, chiar și modestă, poate influența echilibrul regional, în timp ce creșterile din America de Sud și Rusia consolidează concurența pe piețele internaționale. Pentru cumpărători, aceste ajustări pot însemna o presiune mai mică asupra prețurilor, dar și o redistribuire a surselor de aprovizionare.