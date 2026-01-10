Totalul schimburilor comerciale între România și Mercosur se ridică la 711 milioane de euro (comerțul cu bunuri – 2024 și servicii – 2023). Companii de toate dimensiunile din orașele din România exportă deja o gamă largă de bunuri și servicii către Mercosur. Acordul comercial UE-Mercosur va facilita și va reduce costurile acestor exporturi, transmite Comisia Europeană.

Numărul companiilor românești care exportă către Mercosur se ridică la 250. Din totalul companiilor românești care exportă către Mercosur, 54% sunt întreprinderi mici și mijlocii.

Mercosur este al 12-lea partener comercial al României în afara UE.

Valoarea exporturilor românești către Mercosur este de 229 milioane de euro. Valoarea importurilor românești din Mercosur este de 407 milioane de euro.

România și Mercosur: Tarife reduse până la zero, mai multe exporturi și mai ieftine

Acordul va elimina tarifele pentru 91% din toate produsele, aducând beneficii pentru aproape toate exporturile României.

Noi oportunități pentru fermierii români

În prezent, produsele agroalimentare reprezintă doar 5% din totalul exporturilor UE către Mercosur, din cauza tarifelor prohibitive și a altor restricții aflate în prezent în vigoare în țările Mercosur.

În acest moment, tarifele Mercosur de până la 55% aplicate produselor agroalimentare din UE închid, în esență, piața pentru produsele UE.

Acordul UE–Mercosur va elimina aceste tarife, ajutând fermierii români să își crească exporturile către această regiune.