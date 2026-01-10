Totalul schimburilor comerciale între România și Mercosur se ridică la 711 milioane de euro (comerțul cu bunuri – 2024 și servicii – 2023). Companii de toate dimensiunile din orașele din România exportă deja o gamă largă de bunuri și servicii către Mercosur. Acordul comercial UE-Mercosur va facilita și va reduce costurile acestor exporturi, transmite Comisia Europeană.
Numărul companiilor românești care exportă către Mercosur se ridică la 250. Din totalul companiilor românești care exportă către Mercosur, 54% sunt întreprinderi mici și mijlocii.
Mercosur este al 12-lea partener comercial al României în afara UE.
Valoarea exporturilor românești către Mercosur este de 229 milioane de euro. Valoarea importurilor românești din Mercosur este de 407 milioane de euro.
România și Mercosur: Tarife reduse până la zero, mai multe exporturi și mai ieftine
Acordul va elimina tarifele pentru 91% din toate produsele, aducând beneficii pentru aproape toate exporturile României.
Noi oportunități pentru fermierii români
În prezent, produsele agroalimentare reprezintă doar 5% din totalul exporturilor UE către Mercosur, din cauza tarifelor prohibitive și a altor restricții aflate în prezent în vigoare în țările Mercosur.
În acest moment, tarifele Mercosur de până la 55% aplicate produselor agroalimentare din UE închid, în esență, piața pentru produsele UE.
Acordul UE–Mercosur va elimina aceste tarife, ajutând fermierii români să își crească exporturile către această regiune.
Protejarea produselor alimentare și a băuturilor românești distinctive
Acordul UE–Mercosur va proteja 344 de produse alimentare și băuturi din UE împotriva imitațiilor în țările Mercosur. O astfel de protecție ajută la diferențierea acestor produse. Acest lucru va contribui la vânzarea unui volum mai mare de produse românești și la prețuri mai premium, întrucât prețul de vânzare al produselor protejate printr-o Indicație Geografică este de 2 până la 3 ori mai mare decât cel al produselor obișnuite.
Acordul UE–Mercosur va proteja 15 Indicații Geografice (IG) românești:
-
Magiun de prune Topoloveni (Fructe)
-
Salam de Sibiu (Produse din carne)
-
Telemea de Ibăneşti (Brânză)
-
Coteşti (Vin)
-
Cotnari (Vin)
-
Dealu Mare (Vin)
-
Murfatlar (Vin)
-
Odobeşti (Vin)
-
Panciu (Vin)
-
Recaş (Vin)
-
Târnave (Vin)
-
Pălincă (Băuturi spirtoase)
-
Ţuică Zetea de Medieşu Aurit (Băuturi spirtoase)
-
Vinars Târnave (Băuturi spirtoase)
-
Vinars Vrancea (Băuturi spirtoase)
Sprijinirea fermierilor români în cazul apariției unor dificultăți
Vor fi puse în aplicare măsuri importante pentru a proteja interesele fermierilor români.
Va fi stabilit un plafon maxim (cotă) pentru cantitatea de produse agroalimentare importate din Mercosur care beneficiază de tarife mai mici:
-
99.000 de tone de carne de vită: aceasta corespunde la 1,5% din producția totală a UE;
-
25.000 de tone de carne de porc: 0,1% din producția totală a UE; și
-
180.000 de tone de carne de pasăre: 1,3% din producția totală anuală a UE.
Acordul include o clauză de salvgardare pentru a proteja fermierii din UE împotriva oricărei creșteri bruște a importurilor. Este pentru prima dată când o astfel de măsură este inclusă într-un acord al UE, chiar și pentru produsele deja supuse unei cote.
Comisia este pregătită să sprijine prompt și ferm fermierii în eventualitatea puțin probabilă a unor perturbări semnificative ale pieței legate de acord.
Standardele ridicate ale UE care protejează cetățenii UE nu vor fi în niciun fel compromise: toate produsele Mercosur trebuie să respecte reglementările stricte ale UE privind siguranța alimentară.
Angajamentele ferme în materie de sustenabilitate se aplică în mod egal producătorilor de pe ambele părți.
