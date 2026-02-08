Un parazit carnivor a dus la o declarație de dezastru în Texas, cauzat de așa zisul vierme din Lumea Nouă, care se hrănește cu țesut viu și reprezintă o „amenințare gravă” pentru industria zootehnică și fauna sălbatică, anunță agenția Mediafax.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Viermele din Lumea Nouă/ New World Screwworm, cunoscut și sub numele de Cochliomyia hominivorax, este o specie de muscă parazită care poate provoca miiază, o infestare parazitară, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Parazitul se hrănește cu țesut viu, în principal cu cel al animalelor. Poate afecta și oamenii, conform CDC, citat de People Magazine.

Viermele din Lumea Nouă se găsește în general în America de Sud, Cuba, Haiti și Republica Dominicană dar tinde să devină o amenințare serioasă pentru Statele Unite.

Răspândirea sa spre nord, din Mexic până spre granița sudică a Statelor Unite, l-a determinat pe guvernatorul Greg Abbott să emită o declarație de dezastru la nivel statal.

„Deși musca New World Screwworm nu este încă prezentă în Texas sau în SUA, răspândirea sa spre nord reprezintă o amenințare gravă pentru industria zootehnică și fauna sălbatică din Texas”, a declarat Abbott. „Nu voi aștepta ca aceste daune să ajungă la animalele noastre și la fauna sălbatică”, a dat asigurări guvernatorul.

Cum acționează aceste insecte

Viermele „este atras de rănile deschise și depune ouă pe și în interiorul acestora”, potrivit CDC. Rezultatul infestării este „foarte dureros”, iar simptomele includ: senzația de mișcare a larvelor pe piele, miros urât provenind de la locul infestării, răni sau leziuni dureroase ale pielii.

O femelă poate depune 200-300 de ouă odată. Poate depune până la 3.000 de ouă în timpul vieții sale de 10-30 de zile.

Ouăle „înfloresc” în larve care se îngroapă în rană pentru a se hrăni cu carne vie. După hrănire, larvele cad pe pământ, se îngroapă în sol și ies la suprafață sub formă de muște adulte.

Prin declarația de dezastru, echipa specializată din Texas pentru aces vierme poate utiliza toate resursele de prevenire și răspuns ale guvernului statului.

Modalitățile de protecție împotriva viermilor din Lumea Nouă în zonele afectate includ menținerea rănilor deschise curate și acoperite și utilizarea spray-urilor repelente de insecte.

Totodată, CDC american recomandă vigilență crescută pentru persoanele care lucrează cu animale sau se află în zone expuse.