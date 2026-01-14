Un vas pictat, cel mai probabil cu rol cultic, ce aparţine Culturii Petreşti, descoperit anul trecut la Tărtăria – Gura Luncii, va fi expus, joi, la Muzeul Naţional al Unirii (MNU) Alba Iulia, în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Culturii Naţionale, transmite Agerpres.

Un obiect arheologic de excepţie, reprezentativ pentru patrimoniul preistoric al zonei, artefactul oferă o incursiune în universul simbolic şi artistic al comunităţilor vechi.

“Atât forma, cât mai ales pictura şi motivele ornamentale ne determină să încadrăm artefactul în faza AB, spre final, a Culturii Petreşti”, se precizează într-un comunicat transmis de către instituţia muzeală.

Vasul, de dimensiuni mari, a fost descoperit într-un complex de tip adâncit, o groapă, ce se conturase încă din campania anului 2024.

“Complexitatea abordării şi documentării a determinat echipa de cercetare să nu abordeze atunci acel complex, el devenind un obiectiv principal pentru campania următoare”, au precizat reprezentanţii MNU Alba Iulia.

Tehnica picturii bicrome

Piesa este de formă tronconică, cu buza dreaptă şi baza rotunjită, sub forma unui umbo, ceea ce denotă şi existenţa unui vas-suport, cilindric pe care vasul era depozitat.

Pe marginea buzei, la exterior, ca elemente decorative aplicate se găsesc doi butoni, aproximativ diametral opuşi, de mici dimensiuni.

Diametrul buzei vasului este de 51,5 cm, înălţimea de 28 cm, diametrul bazei exterioare de 19,6 cm, iar cel al bazei interioare de 14 cm.

“Atrage atenţia însă decorul realizat prin pictare. A fost folosită tehnica picturii bicrome. Utilizarea tehnicii bicromiei (două culori) prin folosirea culorii roşu-vişiniu pentru trasarea liniilor grupate câte 3 ce formează benzi spiraliere şi albul crud aplicat între aceste benzi contrastează cu fondul (culoarea vasului) cruţat de culoare cărămizie oferind un efect de tricromie”, se arată în comunicat.

Motivele ornamentale sunt dispune în registre verticale şi sunt în număr de trei.

“Opozabil, de-o parte şi de alta sunt realizate câte două spirale. Acestea sunt separate, transversal, pe exteriorul vasului şi inclusiv pe fundul vasului de aliniamente de casete romboidale în motivul reţelei. Spaţiile rămase neocupate, în jumătatea superioară, sunt pictate cu aceleaşi linii grupate sub formă de benzi în motivul V-ului”, mai explică specialiştii muzeului din Alba Iulia.

Tărtăria, localitate cu istorie

Tărtăria este aşezarea în care, în urmă cu peste o jumătate de secol, au fost descoperite celebrele plăcuţe de lut cu semne pictografice, care ar fi vechi de peste şapte milenii şi despre care unii specialişti susţin că ar reprezenta cel mai vechi mesaj scris din istoria omenirii.

Dacă unii istorici, străini cu deosebire, fascinaţi de enigma tăbliţelor de la Tărtăria, sunt de părere că începuturile scrierii trebuie căutate în spaţiul danubian, anulând astfel varianta “civilizaţia începe de la Sumer”, există şi alţii care nu au crezut în autenticitatea celor trei plăcuţe, intrigaţi atât de modul în care a fost făcută descoperirea, dar şi de faptul că Nicolae Vlassa, cel care coordona săpăturile arheologice din sit, nu a oferit prea multe detalii legate de aceasta.

Tot la Tărtăria a fost găsită, în urmă cu mai mulţi ani, o nouă tăbliţă de ceramică, denumită “secretă”, mai “tânără” cu aproximativ un mileniu, care ar prezenta “semne sacre”. În afara celor trei plăcuţe descoperite în 1961, aceasta este singura tăbliţă care a mai fost găsită în situl neolitic de la Tărtăria.

Cercetările au fost reluate la Tărtăria – Gura Luncii în 2010, din dorinţa obţinerii unui profil stratigrafic complex.