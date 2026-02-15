Mandarina este aroma preferată a americanilor. Alături de ea, multe gusturi europene tradiționale dar și altele contemporane aflate pe trend în ultimii ani. Clasificarea a fost realizată de Tastepoint by IFF, lider mondial în crearea de arome inovatoare, cu sediul la Philadelphia, scrie publicația Il Gusto. Topul este considerat un trend setter pentru perioada viitoare și util în industriile de sector.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Au fost identificate, astfel, cele zece gusturi care, în 2026, se vor remarca în special în America de Nord, atât în ceea ce privește vânzările de produse în retail, cât și legate de alegerile făcute în restaurante. Clasamentul anual, care include alimente, deserturi, băuturi, gustări și produse de panificație, a fost realizat pe baza analizelor de piață, monitorizării meniurilor din restaurante, evaluărilor din social media și a schimbărilor în comportamentul consumatorilor.

Mandarina

Pe primul loc se află mandarina: „Deja populară în sucuri și băuturi carbogazoase, acest citric îndrăgit este pregătit să se extindă în cocktailuri, cafea, înghețată, dressinguri pentru salate și sosuri”, este motivația realizatorilor clasamentului.

Cireașa

Medalia de argint revine cireșei: „Gustul dulce-acrișor al cireșei evocă un puternic sentiment de nostalgie și se estimează că va impulsiona lansarea de noi băuturi și va apărea în batoane snack, mixuri, dulciuri și produse lactate”.

Porumbul dulce

Pe locul al treilea se clasează porumbul dulce: „Un aliment de bază la nivel global, acesta cunoaște un interes reînnoit. Impulsionat de popularitatea porumbului mexican stradal și a altor preparate internaționale, versatilitatea sa continuă să se extindă”.

Supa franțuzească de ceapă

Un clasic al gastronomiei franceze pe locul al treilea este descrisă în felul următor: „Un comfort food atemporal, al cărui profil intens și savuros este destinat să își găsească noi aplicații în meniuri”, și cola: „Cu profilul său aromatic iconic aflat într-o renaștere, se preconizează că aroma de cola va depăși zona băuturilor și va pătrunde în categorii neașteptate, precum înghețata și patiseria”.

Cola

Arhicunoscută și greu de renunțat la ea, cu greu mai are nevoie de prezentare sau de o motivație oficială.

Limoncello

Limoncello ocupă locul al șaselea în topul tendințelor, cu explicația: „Pe măsură ce consumatorii caută experiențe autentice și de înaltă calitate, se preconizează că acest lichior italian prin excelență va influența noi categorii, de la produse de patiserie la ceaiuri și cafele ready-to-drink”.

Swicy

După limoncello, pe locul al șaptelea se află „swicy”, tendința culinară virală apărută pe TikTok, care combină dulce (sweet) și picant (spicy) într-un contrast ce utilizează ingrediente precum ardei iute, miere, fructe și sosuri asiatice sau latino-americane: „Combinația irezistibilă de dulce și picant câștigă teren, extinzându-se dincolo de bucătărie și gustări, către înghețată, cocktailuri și altele”.

Pancake

Spre finalul clasamentului se află pancake-ul, tradiționala clătită americană, pe poziția a opta: „Se preconizează că acest gust dulce și reconfortant va depăși zona micului dejun și va apărea într-o gamă largă de noi formate, potrivite pentru înghețată sau gustări nocturne”.

Tiramisù

Tiramisù se află pe poziția a noua: „Oferind o experiență gustativă bogată și stratificată, produsele inspirate de tiramisù sunt bine poziționate pentru a apărea în categorii care depășesc sectorul cofetăriei”.

Chai

După tiramisù, pe locul al zecelea se situează condimentul Chai: „Un amestec de condimente apreciat la nivel mondial, al cărui profil dulce-picant câștigă popularitate în domeniul alimentar și al băuturilor. Profunzimea sa aromatică oferă o alternativă reconfortantă, dar sofisticată, la condimentele tradiționale de încălzire”.