Un şofer cetăţean grec, în vârstă de 75 de ani, s-a răsturnat, miercuri după-amiază, pe drumul naţional DN 5 cu tirul încărcat cu lactate şi alte produse alimentare, el fiind rănit şi preluat de SMURD pentru a fi dus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, transmite Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu, accidentul a avut loc între localităţile Plopşoru şi Uzunu.

“Evenimentul a avut loc pe sensul de mers spre capitală, fiind implicat un autotren. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, o ambulanţă SMURD şi poliţia. Aceştia au găsit autotrenul răsturnat în afara părţii carosabile. Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 75 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale”, precizează informarea transmis dă ISU Giurgiu.

Tirul transporta lactate şi alte produse alimentare care au rămas în interior, nu s-au răspândit pe carosabil.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor prin deconectarea bornelor de la bateria autovehiculului, iar cazul a rămas în atenţia poliţiei pentru cercetări, la faţa locului fiind aşteptat un alt tir pentru preluarea încărcăturii.