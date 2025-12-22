Carmistin The Food Company şi-a asigurat o finanţare de circa 500 milioane euro, pentru a continua investiţiile în agricultură şi industria alimentară, în special în sectorul cărnii de porc, printr-un parteneriat cu cele mai puternice instituţii financiare, a anunţat, luni, compania, transmite Agerpres.

Investiţiile vor susţine proiecte de creştere a capacităţilor de producţie hrană, în special în sectorul cărnii de porc, precum şi diversificarea portofoliului de produse alimentare.

Potrivit unui comunicat al companiei, două proiecte de anvergură se află în prim-plan: o unitate de producţie carne porc de mare amploare şi construcţia de noi facilităţi de genetică şi reproducţie, care se vor adăuga celor existente şi care vor asigura o producţie anuală de peste 500.000 purcei/an.

În acelaşi timp, planul de investiţii include construcţia unei noi fabrici de produse alimentare, destinate cu precădere exportului, care va integra fluxurile de producţie din prezent ale Grupului.

Finanţarea este structurată sub forma unui credit sindicalizat, derulat în comun de BCR (mandated lead arranger, bookrunner, documentation agent), ING Bank Amsterdam (coordonator global şi bookrunner), CEC Bank (mandated lead arranger), Intesa Sanpaolo România şi UniCredit Bank (senior lead arrangers), Exim Bank şi Raiffeisen Bank (arrangers), Pko Bank Polski Varşovia, sucursala Bucureşti, şi Garanti BBVA (lenders).

“Semnarea acestui credit sindicalizat reprezintă mai mult decât un demers financiar, este o confirmare a direcţiei pe care Carmistin The Food Company o urmează şi a încrederii pe care partenerii noştri o acordă unui model de business autohton, construit pe investiţii, responsabilitate şi viziune pe termen lung. Parteneriatul ne oferă stabilitatea necesară pentru a accelera proiecte strategice în agricultură şi industria alimentară, pentru a creşte capacităţile de producţie şi pentru a susţine ambiţia noastră de a transforma România într-un furnizor relevant de hrană pentru întreaga Europa”, a afirmat fondatorul şi preşedintele Carmistin The Food Company, Justin Paraschiv, citat în comunicat.

Compania este lider naţional în producţia de carne pasăre şi în producţia de furaje.

Ana-Maria Samuilă, head of agribusiness&food, BCR, a apreciat că procesul de coordonare a celei mai mari finanţări pentru un agribusiness românesc este un moment de referinţă pentru bancă, dar şi pentru sectorul agroalimentar din România.

“Creditul sindicalizat acordat Grupului Carmistin transmite un semnal clar de încredere în capacitatea acestui sector de a susţine investiţii de amploare, cu impact structural în economie. De altfel, Grupul Carmistin este un exemplu de execuţie solidă şi viziune pe termen lung, printr-un model de business integrat pe verticală, care contribuie la creşterea valorii adăugate a produselor realizate şi exportate de România. (…) Pentru BCR, finanţarea industriei alimentare reprezintă o prioritate strategică, iar rolul nostru este să sprijinim companiile româneşti din agribusiness cu expertiză, capital şi agilitate în implementarea unor proiecte complexe”, a transmis ea.

Ca urmare a investiţiilor realizate în ultimii ani în noi facilităţi de producţie hrană, Carmistin The Food Company, cu principalul brand La Provincia pe piaţa locală, a devenit, în 2025, lider în sectorul avicol din România, cu o capacitate anuală de producţie de peste 120.000 tone carne pasăre, dar şi lider în producţia de furaje, cu o capacitate de 735.000 tone anual, inclusiv BIO.

Grupul reuneşte peste 50 companii active în producţia de carne de pasăre şi ouă, creşterea porcilor şi bovinelor, precum şi în producţia de cereale.

“Relaţia dintre ING şi Carmistin a evoluat rapid în ultimii ani, bazată pe încredere reciprocă şi colaborare strânsă. Suntem foarte mândri că am coordonat o tranzacţie extrem de complexă, în care am avut parteneri experimentaţi, echipe juridice, bănci locale şi internaţionale. Astfel, confirmăm angajamentul ING de a sprijini companii româneşti ambiţioase, care generează dezvoltare sustenabilă şi consolidare economică. Suntem încrezători în capacitatea companiei Carmistin de a crea cu adevărat valoare pe termen lung, atât pentru România, cât şi pentru piaţa europeană”, declarat, la rândul său, Raluca Ţintoiu, deputy CEO&Head of wholesale banking, ING Bank România.

În opinia directorului Direcţiei Clienţi mari, CEC Bank, Adrian Muşat, Carmistin ar putea fi în curând unul dintre marii jucători regionali pe piaţa agribusiness şi procesare de carne.

“Grupul Carmistin a investit constant în ultimii ani, astfel că, în prezent, a ajuns unul dintre principalii jucători de pe piaţa agribusiness şi procesare de carne din România, iar în curând ar putea fi unul dintre marii jucători regionali. (…) Cu această nouă finanţare, demonstrăm o dată în plus că banca noastră susţine în continuare performanţa antreprenorilor din agricultura românească”, a adăugat acesta.