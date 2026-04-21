Un produs emblematic, modificat după 100 de ani / Val de reacții după ce Heinz a schimbat rețeta spaghetelor din conservă

21 apr. 2026, Articole / Reportaje
După un secol în care rețeta a rămas aproape neschimbată, Heinz vine cu o modificare neașteptată: spaghetele din celebra conservă au fost scurtate, schimbând nu doar textura, ci și modul în care sunt consumate, potrivit SkyNews.

Compania a decis să renunțe la varianta clasică, cu spaghete lungi, în favoarea uneia mai scurte, ceea ce schimbă inclusiv modul în care sunt consumate, iar clasica răsucire pe furculiță nu mai este posibilă.

Decizia vine în urma unor teste de produs realizate atât cu consumatori fideli, cât și cu un public nou, care au preferat varianta mai scurtă, apreciată pentru textura și gustul ei.

Un produs cu istorie

Spaghetele Heinz în sos de roșii au fost lansate în 1926 și au devenit, în timp, un produs de bază în multe bucătării, consumat adesea pe pâine prăjită sau alături de cartofi copți.

Descrierea oficială subliniază că produsul nu conține coloranți, arome sau conservanți artificiali și este considerat o opțiune relativ echilibrată nutrițional, fiind sărac în grăsimi și zahăr.

Reacții dure:

Pentru mulți consumatori, schimbarea nu este deloc minoră. Din contră, a generat un val de reacții negative, mai ales din partea celor care apreciau exact forma originală a pastelor. Un detaliu aparent banal, lungimea pastelor, era, pentru mulți, parte din identitatea produsului. Posibilitatea de a „prinde” spaghetele lungi cu furculița sau de a le sorbi era, de fapt, parte din ritual.

Un consumator a descris noua versiune drept „bucăți subțiri într-un ocean de sos”, iar altul a mers și mai departe, spunând că schimbarea „i-a ruinat viața”, notează The Sun.

Explicația companiei

Inițial, compania nu a oferit detalii despre decizie, însă ulterior a confirmat că schimbarea este rezultatul testelor de consum. Reprezentanții Heinz spun că varianta cu spaghete mai scurte a fost preferată în mod constant, atât de consumatori noi, cât și de clienți fideli. Motivul? O textură considerată mai plăcută și o experiență generală mai bună.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
21 apr.
Cum să ai busuioc proaspăt tot timpul, fără să plantezi semințe / Metoda simplă prin care faci plante noi din câteva tulpini, în apă sau în ghiveci
Cum să ai busuioc proaspăt tot timpul, fără să plantezi semințe / Metoda simplă prin care faci plante noi din câteva tulpini, în apă sau în ghiveci
Articole / Reportaje
21 apr.
AB Foods va separa Primark de divizia alimentară, după revizuirea structurii grupului
AB Foods va separa Primark de divizia alimentară, după revizuirea structurii grupului
Articole / Reportaje
21 apr.
Ziua Porților Deschise la USAMV Cluj-Napoca: liceenii pot descoperi viitorul în agricultură, alimentație și mediu
Ziua Porților Deschise la USAMV Cluj-Napoca: liceenii pot descoperi viitorul în agricultură, alimentație și mediu
Articole / Reportaje
21 apr.
Cum să păstrezi bananele proaspete mai mult timp / Obiceiurile simple care îți pot salva fructele de la risipă
Cum să păstrezi bananele proaspete mai mult timp / Obiceiurile simple care îți pot salva fructele de la risipă
Articole / Reportaje
21 apr.
Tot ce trebuie să știi când alegi o ceapă. Lucian Dragomir, legumicultor: „Dacă ceapa verde are tija dreptunghiulară/cu unghiuri ascuțite atunci ea provine dintr-o ceapă veche și este mai aspră, mai iute. Cea cu tulpina perfect cilindrică e mai fragedă și mai dulce”
Tot ce trebuie să știi când alegi o ceapă. Lucian Dragomir, legumicultor: „Dacă ceapa verde are tija dreptunghiulară/cu unghiuri ascuțite atunci ea provine dintr-o ceapă veche și este mai aspră, mai iute. Cea cu tulpina perfect cilindrică e mai fragedă și mai dulce”

Cele mai noi articole

Greșeala care îți strică banana bread-ul fără să-ți dai seama: cât timp trebuie lăsate ouăle la temperatura camerei
Greșeala care îți strică banana bread-ul fără să-ți dai seama: cât timp trebuie lăsate ouăle la temperatura camerei
Fructul călugărului, deliciul subtropical folosit ca îndulcitor natural, fără calorii / Ce arată studiile despre efectele asupra glicemiei și inflamației
Fructul călugărului, deliciul subtropical folosit ca îndulcitor natural, fără calorii / Ce arată studiile despre efectele asupra glicemiei și inflamației
Trei alimente recomandate femeilor după vârsta de 40 de ani: nutrienții care ajută la menținerea metabolismului și a masei musculare
Trei alimente recomandate femeilor după vârsta de 40 de ani: nutrienții care ajută la menținerea metabolismului și a masei musculare
Cât ar trebui să dureze o masă principală pentru o digestie optimă / Tania Fântână (nutriționist): „Unul dintre motivele pentru care ne îngrășăm este și faptul că nu conștientizăm cât am mâncat”
Cât ar trebui să dureze o masă principală pentru o digestie optimă / Tania Fântână (nutriționist): „Unul dintre motivele pentru care ne îngrășăm este și faptul că nu conștientizăm cât am mâncat”
Rösti elvețian autentic, micul dejun al fermierilor din Alpi: ce greșeli faci fără să-ți dai seama / Secretul pentru cartofii crocanți la exterior și moi în interior
Rösti elvețian autentic, micul dejun al fermierilor din Alpi: ce greșeli faci fără să-ți dai seama / Secretul pentru cartofii crocanți la exterior și moi în interior