După un secol în care rețeta a rămas aproape neschimbată, Heinz vine cu o modificare neașteptată: spaghetele din celebra conservă au fost scurtate, schimbând nu doar textura, ci și modul în care sunt consumate, potrivit SkyNews.

Compania a decis să renunțe la varianta clasică, cu spaghete lungi, în favoarea uneia mai scurte, ceea ce schimbă inclusiv modul în care sunt consumate, iar clasica răsucire pe furculiță nu mai este posibilă.

Decizia vine în urma unor teste de produs realizate atât cu consumatori fideli, cât și cu un public nou, care au preferat varianta mai scurtă, apreciată pentru textura și gustul ei.

Un produs cu istorie

Spaghetele Heinz în sos de roșii au fost lansate în 1926 și au devenit, în timp, un produs de bază în multe bucătării, consumat adesea pe pâine prăjită sau alături de cartofi copți.

Descrierea oficială subliniază că produsul nu conține coloranți, arome sau conservanți artificiali și este considerat o opțiune relativ echilibrată nutrițional, fiind sărac în grăsimi și zahăr.

Reacții dure:

Pentru mulți consumatori, schimbarea nu este deloc minoră. Din contră, a generat un val de reacții negative, mai ales din partea celor care apreciau exact forma originală a pastelor. Un detaliu aparent banal, lungimea pastelor, era, pentru mulți, parte din identitatea produsului. Posibilitatea de a „prinde” spaghetele lungi cu furculița sau de a le sorbi era, de fapt, parte din ritual.

Un consumator a descris noua versiune drept „bucăți subțiri într-un ocean de sos”, iar altul a mers și mai departe, spunând că schimbarea „i-a ruinat viața”, notează The Sun.

Explicația companiei

Inițial, compania nu a oferit detalii despre decizie, însă ulterior a confirmat că schimbarea este rezultatul testelor de consum. Reprezentanții Heinz spun că varianta cu spaghete mai scurte a fost preferată în mod constant, atât de consumatori noi, cât și de clienți fideli. Motivul? O textură considerată mai plăcută și o experiență generală mai bună.