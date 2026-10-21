Avertismente severe din partea marilor lanțuri comerciale din Italia: un protest de amploare al șoferilor de camioane, izbucnit din cauza scumpirii carburanților și a creșterii costului vieții, amenință să provoace penurii de alimente în supermarketuri. Livrările sunt grav perturbate în mai multe regiuni, iar cantități uriașe de produse proaspete riscă să se altereze în depozite sau în autovehiculele blocate pe drumuri, scrie Agerpres.

Protestele, declanșate inițial în sudul Italiei, au escaladat rapid și au afectat inclusiv activitatea a două aeroporturi regionale din Calabria, din cauza imposibilității de a fi aprovizionate cu combustibil pentru avioane.

Blocaje pe autostrăzi, tractoare în orașe și pierderi în lanțul alimentar

Starea de blocaj din transportul de marfă se extinde de la o zi la alta. Pe autostrada A1, în apropiere de Napoli, s-au format cozi kilometrice după ce transportatorii au restricționat circulația rutieră.

Fermierii s-au alăturat protestului. În nord-estul țării, la Ravenna, zeci de camioane și tractoare au pătruns în piața centrală a orașului, semnalând extinderea nemulțumirilor și în sectorul agricol.

Mărfuri perisabile sunt în pericol. Cel mai mare lanț de supermarketuri din Italia, Conad, a tras un semnal duminică privind pierderile uriașe de fructe, legume, lapte și carne.

„Libertatea de a protesta nu poate însemna subminarea dreptului cetăţenilor de a primi alimente proaspete şi nici distrugerea valorii create de lanţurile de aprovizionare agroalimentare din Italia”, a subliniat Maurizio Pelliconi, președintele grupului ANCD-Conad.

Guvernul Meloni, sub presiunea scumpirilor și a tensiunilor sociale

Valul de proteste vine într-un moment politic extrem de delicat pentru executivul condus de Giorgia Meloni, confruntat recent și cu acte de vandalism și violențe urbane izbucnite în orașele din nordul țării, precum Milano.

Ca reacție la blocajele din transporturi, vicepremierul și ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, a declarat că Guvernul este pregătit să analizeze posibilitatea plafonării prețurilor la motorină pentru a reduce presiunea financiară asupra companiilor de transport. Această măsură ar veni în completarea unui pachet de sprijin de aproximativ un miliard de euro alocat de Italia în acest an pentru compensarea costurilor la combustibil și modernizarea flotei de vehicule de marfă.