Recent, Agenția Domeniilor Statului (ADS) a anunțat înregistrarea unui record istoric. Un teren de aproape 40 de hectare a fost concesionat contra unei arende record de peste 7.000 kg grâu/ha/an.

Tinerii fermieri „s-au bătut” pe terenul oferit de ADS

„Pentru prima dată în activitatea Agenției Domeniilor Statului, suprafețele oferite spre concesionare pe raza județului Tulcea s-au adjudecat la o valoare de peste 7.000 kg grâu/ha/an.

Acest rezultat fără precedent confirmă interesul major al tinerilor fermieri și demonstrează că procedurile transparente ale ADS generează competiție reală și valoare maximă pentru statul român”, a anunțat, într-o postare pe Facebook, ADS.

Respectivul teren a fost oferit în cadrul programului „Tinerii fermieri” și se află pe teritoriul comunelor Nalbant și Mihail Kogălniceanu. Este vorba despre o pășune de aproape 40 de hectare. Redevența pe care câștigătorul licitației și-a asumat-o este de exact 7.008 kg grâu/ha/an.

Conform declarațiilor lui Cătălin Marian Tutilescu, șeful ADS, protagoniștii licitației au fost doi tineri crescători de oi. Fermele lor se învecinează cu terenul oferit spre concesiune.

„A fost o concurență dată între doi tineri fermieri din zonă. Este o suprafață foarte bună pentru pășunat, există pânză freatică mai sus și iarba este foarte bună pentru animale”, a mai spus Tutilescu.

Câștigătorul licitației crește 500 de oi și dorește să își mărească efectivele. Acum el va trebui să plătească 6.307 lei/ha/an doar arenda terenului. Adică peste 250.000 RON sau, dacă preferați, peste 50.000 de euro. Rămâne de văzut dacă va putea să își permită o asemenea cheltuială. Dacă nu, atunci ADS va trebui să bifeze, pe lângă o arendă istorică, și încă un contract reziliat pentru neplata redevenței negociate.

Pe de altă parte, tânărul fermier a licitat liber, și, sperăm, în deplină cunoștință de cauză, după ce și-a făcut calculele. Rămâne ca timpul să arate dacă acestea au fost corecte ori nu…