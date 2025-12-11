Să auzi „Sunt plin!” răsunând în jurul mesei de Crăciun este, de obicei, considerat un semn al unor preparate culinare reușite – însă, potrivit dailymail.co.uk, un medic gastroenterolog avertizează asupra a cinci suprapuneri simptomatice între balonarea de Crăciun și cancerul de colon.

În perioada sărbătorilor, nu este neobișnuit să consumăm mai mult alcool decât de obicei, platouri de brânzeturi, produse de patiserie cu unt, multe dulciuri, sandvișuri de sezon și cafele sau ciocolate calde foarte zaharoase de la vânzătorii stradali, deseori chiar înainte să ajungem la cina propriu-zisă de Crăciun.

Având atât de multe alimente bogate în calorii adăugate zilnic în farfurie, pe toată durata sărbătorilor de iarnă, dr. Fuad Jafarov, gastroenterolog la grupul de spitale Acibadem, din Turcia, spune că nu este neobișnuit ca oamenii să experimenteze balonare și schimbări în tranzitul intestinal.

Totuși, unele modificări pot însemna mai mult decât consecințele faptului că am mâncat în exces cozonac sau plăcintă cu fructe – acele stări de disconfort ar putea fi un simptom al cancerului de colon.

Cancerul de colon, a treia cea mai frecventă formă de cancer

„Cancerul de colon este mult mai tratabil dacă este depistat devreme, așa că ascultați-vă corpul, mai ales după ce trece partea de răsfăț a sărbătorilor. Acest lucru chiar poate face diferența între supraviețuire și, din păcate, ceva mult mai grav”, explică dr. Jafarov.

Cancerul colorectal (CCR) este o problemă majoră de sănătate: la nivel mondial, este a treia cea mai frecventă formă de cancer și a treia cauză de deces prin cancer, în timp ce în România era pe locul unu ca număr de cazuri noi în 2020, afectând în special persoanele peste 50 de ani,

Însă, în ultimul deceniu s-a observat o creștere alarmantă a cazurilor diagnosticate la persoane sub 50 de ani, experții neștiind încă ce anume provoacă această creștere.

Simptomele timpurii ale cancerului de colon

Decembrie este luna care ne oferă șansa să mâncăm o mulțime de specialități să bem și să fim veseli… dar, din păcate, toate acestea pot avea consecințe care ar putea ascunde semne ale cancerului de colon.

Atenție! Balonarea poate ascunde un cancer de colon

Dr. Jafarov spune că balonarea este normală, dar nu dacă durează mai mult decât ar trebui.

Semnele timpurii ale cancerului de colon includ sânge în scaun, modificări ale tranzitului intestinal, pierdere în greutate și oboseală, precum și durere, apariția unui nodul sau obstrucție intestinală.

Balonarea este considerată de mulți ca fiind parte firească a sezonului festiv.

„Majoritatea oamenilor nu ar trebui să se îngrijoreze din cauza balonării de după cina de Crăciun, pentru că de obicei exagerăm cu alimente ce produc gaze”, explică medicul.

Totuși, dacă observați că sunteți balonați fără explicație – de exemplu, nu ați consumat alimente care declanșează, de obicei, astfel de reacții și nu v-ați abătut prea mult de la dieta obișnuită – iar această senzație neplăcută persistă câteva săptămâni, ar putea fi un motiv de îngrijorare.

Tulburările digestive pot semnala cancerul de colon

Acest lucru este cu atât mai adevărat dacă balonarea este însoțită de schimbări în obiceiurile de mers la toaletă.

„În contextul cancerului de colon, balonarea nu este despre o masă grea ocazională, ci despre o senzație continuă de plenitudine abdominală și umflătură care nu dispare”, explică dr. Jafarov.

A mânca și bea mai mult înseamnă, în mod firesc, vizite mai dese la baie, dar acest lucru poate fi și un semn de avertizare, mai ales dacă observați că mergeți mai des decât în mod obișnuit timp de câteva săptămâni.

„Cancerul de colon poate cauza scaune mai moi, urgență crescută sau senzația că nu v-ați golit complet intestinele. Nu există un număr clar care să definească ‘prea mult’ sau ‘prea puțin’. Semnul important este o schimbare față de rutina obișnuită, timp de câteva săptămâni, care nu revine la normal”, a explicat dr. Jafarov.

Oboseala extremă poate ascunde un cancer de colon

„Să te simți somnoros după o masă îmbelșugată de Crăciun este normal, mulți chiar trag un pui de somn după”, spune medicul.

De asemenea, nu este normală nici senzația de sațietate rapidă. Uneori, în mod paradoxal, te poți simți plin chiar înainte de a începe să mănânci.

„Ce este îngrijorător, însă, este oboseala care se simte diferit față de nivelul obișnuit și care persistă mult timp. Cancerul de colon poate provoca pierderi de sânge lente și cronice, ducând la anemie prin deficit de fier. Această oboseală nu se va îmbunătăți prin câteva ore de somn în plus, și ar trebui să consultați un medic dacă vă simțiți constant epuizați”, recomandă dr. Jafarov.

Sângerările, semn de cancer de colon

Un alt simptom al cancerului de colon poate consta în pierderi de sânge ce pot apare în vasul de toaletă – scaun cu sânge sau sânge pe hârtia igienică, după ștergere.

„Alimente precum sfecla roșie, sosul de merișoare sau coloranții alimentari roșii pot face ca, temporar, scaunul să devină roșu sau roz. Acest lucru trece, de obicei, rapid și nu este îngrijorător. Totuși, sângele roșu persistent sau scaunele foarte închise la culoare, sângerările fără o cauză alimentară evidentă sau sângele amestecat în scaun, nu doar la suprafață, trebuie întotdeauna evaluate de un medic. Cancerul de colon poate provoca sângerări rectale, iar acest lucru nu trebuie niciodată ignorat”, spune dr. Jafarov.

Te saturi rapid? Poate fi semn de cancer de colon

Ultimul simptom descris de medic este senzația că te saturi foarte repede, pierderea apetitului sau pierderea inexplicabilă în greutate.

„Senzația de sațietate rapidă poate fi asociată cu afecțiuni ale sistemului digestiv, inclusiv cancerul de colon. Deși este comun să te simți ‘plin până la refuz’ de Crăciun, mai ales dacă ai ciugulit dulciuri toată ziua, un tipar constant de sațietate rapidă, lipsa poftei de mâncare sau pierderea involuntară în greutate trebuie investigate medical. Știi cât mănânci în mod normal, așa că compară-ți porțiile obișnuite cu cele din prezent pentru a vedea dacă există o diferență mare. Dacă te simți plin înainte de cina de Crăciun, iar acest lucru este neobișnuit pentru tine, este cel mai bine să fii verificat”, explică dr. Jafarov.