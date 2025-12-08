Cozonacul, desert-simbol al sărbătorilor românești, nu mai este doar o chestiune de tradiție și gust, ci intră tot mai des și în sfera analizei nutriționale. O radiografie realizată cu ajutorul aplicației Valori Nutriționale, pe baza a 446 de rețete de cozonac și babka, arată diferențe majore între variantele existente pe piață, atât din punct de vedere caloric, cât și al conținutului de zahăr, carbohidrați și preț, conform unui comunicat de presă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Aplicația este utilizată în prezent de peste 2.600 de restaurante, cafenele și cofetării și a analizat până acum peste 160.000 de rețete din România.

Cozonacul, între desert „ușor” și bombă calorică

Analiza arată că valorile nutriționale ale cozonacului pot varia spectaculos:

Cel mai „ușor” cozonac: 245 kcal/100 g – o rețetă clasică, cu cacao și nucă, dar echilibrată în ingrediente

Cel mai caloric cozonac: 539 kcal/100 g – cu multă nucă, margarină și ulei

Media calorică: 356 kcal/100 g, ceea ce înseamnă aproape o treime din necesarul zilnic recomandat pentru o gustare

Diferențele sunt la fel de mari și în privința zahărului:

La un capăt există cozonaci fără zahăr adăugat, îndulciți cu eritritol și glucozide din ștevie, potriviți pentru diabetici sau diete low-carb

La celălalt pol, un cozonac clasic ajunge la 53,81 g zaharuri/100 g, mai mult decât dublul unei doze de cola

Media zaharurilor: 18 g/100 g

Specialiștii atrag atenția că aceste valori sunt esențiale pentru consumatorii care vor să se bucure de tradiție fără excese.

Ce diferențe au fost la capitolul „carbohidrați”:

Minimum: 10,07 g/100 g – rețetă adaptată pentru diete speciale

Maximum: 73 g/100 g – o adevărată „bombă energetică”

Media: 42 g/100 g

Prețuri de la 80 la 235 de lei

Datele analizate arată și diferențe mari de preț:

Cel mai ieftin cozonac: 80 lei pentru 1.200 g

Cel mai scump: 235 lei pentru un cozonac Keto de 1.350 g

Preț mediu: 120 lei pentru aproximativ 1.000 g

Pe lângă cozonacul clasic cu nucă, cacao și stafide, tot mai multe restaurante și cofetării propun variante moderne:

Cozonac cu vișine, măr copt, zmeură, afine sau ricotta

Babka reinterpretată cu fistic, caramel, ciocolată neagră

Frigănele din cozonac cu înghețată și fructe proaspete

Influențele internaționale sunt tot mai vizibile, prin apariția de panettone cu merișoare sau fistic și babka în stil polonez cu umpluturi moderne.

Opțiuni pentru toate tipurile de diete

Pentru cei cu restricții alimentare sau care urmează diete speciale, analiza arată că există soluții reale în restaurantele care folosesc aplicația Valori Nutriționale:

Cozonaci fără zahăr adăugat

Rețete vegane, fără lactoză, fără gluten

Opțiuni low-carb și Keto, cu îndulcitori naturali

În paralel, consumatorii pot monitoriza exact ce consumă, inclusiv calorii, zaharuri, alergeni și aditivi, prin aplicația Jurnal Nutrițional, conectată direct cu meniurile restaurantelor.