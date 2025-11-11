Un fermier din doi din Marea Britanie se gândește să renunțe la agricultură, potrivit unui sondaj. Trei sferturi dintre aceștia sunt pesimiști în legătură cu viitorul sectorului

Unul din doi fermieri britanic se gândește să renunțe la agricultură, este rezultatul unui sondaj comandat de gigantul alimentar McCain Foods în vara acestui an, relatează agrarheute.com.

Astfel, potrivit analizei datelor, intitulată Farmdex 2025, aproximativ jumătate dintre fermierii britanici s-au gândit, în ultimele 12 luni, să renunțe la agricultură. În total, 51% dintre cei chestionați au luat în considerare această opțiune din cauza dificultăților financiare, iar 40% cred că ar putea fi nevoiți, în următorii zece ani, să părăsească efectiv domeniul. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 200 de fermieri britanici, iar datele arată cădoar 12% dintre fermieri privesc cu optimism viitorul industriei, în timp ce 74% se declară pesimiști.

Doar 14% au raportat un profit peste de zece procente

Și nici perspectivele pentru propriile exploatații și pentru generațiile următoare nu sunt mai încurajatoare. Profiturile sunt reduse, în timp ce costurile cresc tot mai mult. Astfel, 35% dintre fermieri raportează pierderi sau abia reușesc să-și acopere cheltuielile, și doar 14% au obținut un profit mai mare de 10%.

Iar un aspect deosebit de îngrijorător este faptul că nici fermele mari, evaluate la peste 2,5 milioane de lire, nu sunt imune la aceste tendințe negative. Printre problemele cele mai mari raportate sunt enumerate creșterea prețurilor la inputuri, adică energie, semințe, îngrășăminte, incertitudinea legată de subvenții și schimbările din sistemul fiscal, precum și scăderea prețurilor de piață pentru produsele agricole.

Este afectată și starea mentală a fermierilor

Aceste dificultăți își lasă amprenta în general asupra calității vieții celor care lucrează pământul. 61% dintre fermieri declară că profesia lor are un impact negativ asupra sănătății mintale. În 60% dintre exploatații, munca neplătită a membrilor familiei este esențială pentru a menține afacerea pe linia de plutire.

Iar la toate se adaugă programul de lucru excesiv: 84% dintre fermieri lucrează peste 40 de ore pe săptămână, iar 36% ajung, în sezonul de vârf, la peste 70 de ore. Mai rău, rezultatele nu sunt alarmante doar pentru fermieri, ci și pentru întreaga societate. 86% dintre participanți se declară pesimiști în privința securității alimentare pe termen lung a Marii Britanii.

De unde și nevoia de abordare politică a problemei și de soluții. 96% dintre fermieri cer investiții pentru menținerea siguranței aprovizionării, iar 92% consideră că politicile actuale ale guvernului reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa supraviețuirii sectorului agricol.

O situație similară și în Germania

Cel mai recent barometru agricol al Rentenbank, din Germania, arată că și în această țară moralul scade și în rândul fermierilo. Doar 60% dintre cei intervievați consideră că au un viitor „satisfăcător” sau mai bun. În scădere față de 67%, înregistrat la sondajul anterior din vară.