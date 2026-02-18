Menținerea unui stil de viață activ este esențială pentru sănătatea cardiovasculară, dar nu este întotdeauna nevoie să petreci ore făcând sport, scrie ABC.

Menținerea unui stil de viață activ este fundamentală pentru a avea grijă de sănătatea inimii, însă în multe cazuri este suficient să introduci mici schimbări în rutina zilnică pentru a pune mai mult corpul în mișcare. Dar care sunt acestea?

Despre acest subiect a vorbit doctorul Diego Alarcón, cardiolog care oferă sfaturi despre sănătatea cardiovasculară pe rețelele sociale. Într-unul dintre cele mai recente videoclipuri de pe contul său, specialistul propune un obicei zilnic care poate deveni un adevărat aliat al inimii.

Nu costă nimic și este echivalent cu a alerga pe bandă: urcatul scărilor

„Persoanele care urcă și coboară scări trăiesc mai mult și mai bine”, afirmă el, subliniind că, deși pare o activitate minoră, intensitatea sa poate fi considerabilă: „Urcatul scărilor este echivalentul alergării cu 10 kilometri pe oră”.

Cardiologul explică faptul că acest obicei aduce beneficii directe asupra mai multor factori de risc cardiovascular. Printre aceștia se numără scăderea tensiunii arteriale și îmbunătățirea sensibilității la insulină, un aspect esențial pentru controlul sau reducerea riscului de diabet de tip 2.

„Este un puternic antiinflamator, ca orice exercițiu fizic”, explică el, adăugând că ajută și la pierderea grăsimii corporale. De asemenea, subliniază că, la femeile aflate la menopauză sau postmenopauză, contribuie la reducerea rigidității arteriale, un factor asociat cu îmbătrânirea vasculară.

În final, insistă că urcatul scărilor îmbunătățește capacitatea cardiorespiratorie, aspect pe care îl consideră esențial pentru prevenirea unor boli grave precum infarctul sau accidentul vascular cerebral. „Urcatul și coborâtul scărilor îți va îmbunătăți sănătatea și este ceva gratuit”, concluzionează el.