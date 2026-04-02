Un studiu recent, realizat de cercetătorii de la Universitatea Monash (Australia) și Universitatea de Științe Agricole din Suedia, trage un semnal de alarmă asupra efectelor neașteptate ale poluării farmaceutice. Oamenii de știință au descoperit că prezența unui antidepresiv comun în cursurile de apă perturbă grav funcțiile cognitive ale peștilor, însă impactul este resimțit în mod diferit, în funcție de sexul exemplarelor, scrie Agerpres.

Peștii masculi, victimele acestui medicament banal

Cercetarea s-a concentrat pe efectele medicamentului amitriptilină, un antidepresiv detectat frecvent în râurile din întreaga lume. Rezultatele, publicate în revista Environmental Science & Technology, arată că substanța afectează capacitatea de învățare spațială a peștilor guppy capturați din sălbăticie.

Interesant este faptul că, deși femelele expuse nu au prezentat modificări de comportament, masculii au suferit un regres cognitiv semnificativ. În mod normal, în condiții naturale, masculii manifestă un avantaj de performanță față de femele în sarcinile de orientare, însă acest avantaj dispare complet sub influența poluantului.

Performanțe scăzute cu peste 30%

Pentru a simula condițiile reale, echipa de cercetare a expus peștii la concentrații de antidepresiv similare cu cele găsite deja în apele naturale. Testele au inclus parcurgerea unui labirint, o sarcină menită să evalueze memoria și orientarea spațială.

Datele au scos la iveală cifre îngrijorătoare:

Masculii expuși la amitriptilină au comis cu până la 34% mai multe erori decât cei din grupul de control (neexpuși).

Aceștia și-au pierdut complet capacitatea de a naviga eficient, devenind mult mai lenți în procesul de învățare față de ritmul lor natural.

Riscuri majore pentru supraviețuirea ecosistemelor

Perturbarea orientării spațiale nu este doar o problemă de „performanță”, ci una de supraviețuire. Jack Manera, autorul principal al studiului, avertizează că orientarea în spațiu este vitală pentru activitățile de bază ale peștilor:

Hrănirea: Identificarea surselor de hrană în mediul înconjurător. Împerecherea: Localizarea partenerilor și parcurgerea ritualurilor specifice. Evitarea prădătorilor: Recunoașterea zonelor sigure și a rutelor de evadare.

Dacă aceste abilități sunt compromise, întregi populații de pești ar putea intra în declin, provocând un efect de domino care ar putea destabiliza întregul ecosistem acvatic. Studiul subliniază necesitatea unei monitorizări mai stricte a reziduurilor farmaceutice care ajung în mediul înconjurător prin sistemele de canalizare.