Comisia Europeană testează o nouă abordare privind definirea legală a cidrului, în contextul pregătirii unui set de reguli care ar urma să intre în vigoare în 2026. În prezent, nu există o definiție unitară la nivelul Uniunea Europeană, iar Bruxelles-ul susține că noile propuneri ar ajuta consumatorii să înțeleagă mai bine diferențele dintre produsele comercializate sub această denumire și să le aprecieze corect, informează Euractiv.

Piața de cidru și perry este evaluată la aproximativ 6 miliarde de euro. Franța și Spania sunt principalii producători din UE, în timp ce Spania, Germania, Irlanda și Franța se numără printre cei mai mari consumatori. Regatul Unit rămâne însă, de departe, cea mai mare piață de cidru din Europa.

La o reuniune cu ușile închise, organizată joi, Comisia Europeană a prezentat idei noi pentru reguli armonizate de etichetare, care ar putea fi lansate chiar din aprilie, potrivit unui proiect al actelor delegate pentru 2026 consultat de Euractiv. Inițiativa este susținută de statele care doresc să protejeze producătorii tradiționali de concurența amestecurilor industriale.

Producătorii tradiționali francezi s-au declarat nemulțumiți

În regiunile tradiționale de producție din Franța, precum Bretania și Normandia, cidrul este asociat cu băuturi obținute exclusiv din suc de mere. O tradiție similară există și în nordul Spania, unde se produc băuturi seci, fermentate integral din mere. În schimb, în țările nordice, o mare parte din cidrul de masă conține sub 20% suc de mere, deși variantele artizanale câștigă teren.

Cea mai recentă propunere a Comisiei conturează un sistem de clasificare pe trei niveluri: „premium cider” ar fi rezervat băuturilor obținute din 100% suc de mere, „cider” ar necesita minimum 50%, iar băuturile „cider-based” ar trebui să conțină cel puțin 20% suc. O altă idee vizează legarea denumirilor tradiționale sidra, cidre și Apfelwein de producția din Spania, Franța, respectiv Germania și Austria, cu obligativitatea utilizării a 100% suc de fructe.

Un diplomat european a declarat pentru Euractiv că textul reprezintă un progres față de versiunile anterioare, dar necesită ajustări pentru a echilibra protecția metodelor tradiționale cu spațiul acordat producătorilor industriali. Varianta actuală este mai permisivă decât un proiect anterior, care propunea un prag unic de 50% suc pentru orice băutură etichetată drept cidru sau perry, idee contestată de Suedia, Danemarca și Finlanda.

Chiar și așa, producătorii tradiționali francezi s-au declarat nemulțumiți, susținând că regula este prea laxă și reiterând poziția lor fermă, potrivit căreia este „100% suc de mere sau nimic”.

O a doua propunere, prezentată în octombrie, care prevedea reguli opționale de etichetare, a întâmpinat de asemenea rezistență, fiind considerată prea complicată. În toamna trecută, Franța, Polonia, Belgia și Italia au cerut insistent o definiție clară la nivelul UE, în timp ce Danemarca, Finlanda, Suedia și Irlanda și-au exprimat rezervele.

Un alt diplomat a avertizat că actualul proiect riscă să fie „foarte confuz pentru consumatori” și că noile reguli de marketing ar putea intra în contradicție cu obiectivul Comisiei de simplificare. „Oamenii care cheltuiesc bani pe cidru artizanal de calitate nu îl vor confunda cu unul industrial de 2 euro”, a adăugat acesta.