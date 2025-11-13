Consiliul Uniunii Europene a autorizat oficial Comisia să deschidă negocieri cu Marea Britanie pentru un acord privind un spațiu comun de standarde sanitare și fitosanitare (SPS) și pentru interconectarea sistemelor de tranzacționare a emisiilor de gaze cu efect de seră (ETS).

Scopul acordului SPS este reducerea sarcinii administrative pentru schimburile comerciale de produse agricole între UE și Marea Britanie, prin alinierea regulilor sanitare și fitosanitare. În ceea ce privește ETS, interconectarea sistemelor va facilita comerțul cu certificate de emisii între cele două părți, va contribui la atingerea obiectivelor comune de sustenabilitate și va preveni scurgerile de carbon.

Aceste negocieri sunt un pas în continuarea summitului UE – Marea Britanie și a Înțelegerii Comune convenite între Comisie și guvernul britanic la 19 mai 2025. „În mai, am convenit cu Marea Britanie să deschidem un nou capitol în relațiile noastre. Decizia de astăzi ne permite să obținem rezultate concrete. Acordul în aceste domenii va reduce sarcinile administrative pentru afacerile din UE și din Marea Britanie și va aduce beneficii consumatorilor noștri. Abordăm negocierile cu speranța că acestea vor fi finalizate rapid”, a declarat Marie Bjerre, ministrul danez pentru afaceri europene.

Acordul SPS ar urma să alinieze standardele sanitare și fitosanitare ale Marii Britanii la cele ale UE, eliminând necesitatea majorității certificatelor și controalelor pentru animale, plante și produse conexe care circulă între Marea Britanie și UE.

Prin cadrul Windsor, aceste beneficii se vor aplica și pentru mișcările comerciale între Marea Britanie și Irlanda de Nord, păstrând totodată accesul dual al regiunii atât la piața unică europeană, cât și la piața internă a Marii Britanii.

Interconectarea sistemelor ETS

Acordul va defini modul de funcționare al sistemelor ETS interconectate, sectoarele incluse – cum ar fi energia electrică și generarea de căldură industrială, industria, transportul aerian și maritim intern și internațional – și va stabili un proces pentru includerea altor sectoare în viitor. Scopul este prevenirea scurgerilor de carbon și asigurarea unei competiții corecte.

Interconectarea ETS dintre UE și Marea Britanie va permite bunurilor din ambele jurisdicții să beneficieze de scutiri reciproce de la mecanismele de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon (CBAM), dacă sunt respectate cerințele legale relevante.

După adoptarea deciziei Consiliului, Comisia este autorizată să înceapă negocierile. Odată finalizate, acordurile vor trebui aprobate de Consiliu înainte de a intra în vigoare.

În Înțelegerea Comună din mai 2025 se subliniază că un spațiu funcțional SPS va rezolva multe dintre problemele legate de circulația produselor agroalimentare. De asemenea, interconectarea ETS va permite bunurilor din ambele părți să se califice pentru scutiri reciproce de la CBAM, conform cerințelor legale.

Aceste negocieri marchează un pas important în normalizarea relațiilor economice dintre UE și Marea Britanie, cu beneficii pentru companii, agricultori și consumatori.