Comisia Europeană evaluează posibilitatea de a face „nelimitate în timp” autorizațiile pentru substanțele active utilizate în pesticide, cu unele excepții — de exemplu, pentru cele care pot genera „îngrijorări pentru sănătatea umană sau animală ori pentru mediu”.

Potrivit agenției Ansa, eliminarea autorizărilor temporare pentru pesticide face parte dintr-un pachet de simplificare în domeniul alimentelor și furajelor, pe care executivul european ar urma să îl adopte pe 16 decembrie.

„Având în vedere că majoritatea substanțelor active aprobate au trecut deja cel puțin printr-un proces de reînnoire, iar cele noi ar trebui să aibă proprietăți toxicologice și ecotoxicologice mai bune, se propune ca aprobările substanțelor active și autorizațiile produselor care le conțin să devină nelimitate în timp”, se arată în draful de lucru în acest moment, care poate însă suferi unele modificări până la adoptare.

Pachetul reprezintă un set de modificări țintite ale unor regulamente aflate în vigoare, care, potrivit estimărilor CE, ar genera o economie de cel puțin un miliard de euro între 2027 și 2029, cu o economie suplimentară de 2,32 miliarde de euro în următoarea legislatură și o reducere estimată a costurilor administrative de 2,7 miliarde de euro în perioada 2027-2034.

Eventualele „limite de timp” pentru aprobări vor putea fi stabilite, dacă se consideră necesar, „pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și animale și a mediului”, se mai precizează în document.

Comisia și statele membre vor putea, de asemenea, să selecteze periodic un număr de substanțe active pentru care să inițieze o procedură completă de reînnoire, menținând posibilitatea unor revizuiri ad-hoc. În prezent, autorizațiile sunt acordate pentru maximum 10 sau 15 ani în cazul produselor cu risc redus.

Așa cum se anunțase anterior, amintește agenția italiană de știri, Executivul comunitar intenționează să evite ca pesticidele deja interzise în UE din motive de siguranță sanitară sau de mediu să fie reintroduse în Uniune prin produse importate. Pentru aceasta, propune ca nivelul maxim de reziduuri de pesticide tolerat legal în alimente sau furaje să nu poată fi stabilit pe baza celor mai bune practici agricole din țări terțe sau pe limitele internaționale stabilite de Codex Alimentarius.

Printre celelalte măsuri de simplificare din proiect, Comisia intervine și pentru a accelera accesul pe piața UE al substanțelor și produselor de biocontrol, „printr-o definiție clară pentru identificarea lor” și acordând prioritate procedurilor de aprobare și autorizare pentru aceste substanțe. Propunerea prevede, de asemenea, ca guvernele să poată acorda autorizații provizorii pentru produsele fitosanitare care conțin noi substanțe active de biocontrol pentru care procedura de aprobare este încă în curs.