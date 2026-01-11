Comisia Europeană va aloca 205 milioane de euro în 2026 pentru cofinanțarea activităților de promovare a produselor agroalimentare în interiorul și în afara UE, anunță agenția Ansa, citând un comunicat de presă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Astfel, executivul UE precizează că va pune la dispoziție până la 160 de milioane de euro sub formă de granturi pentru cofinanțarea programelor derulate de grupuri de producători și de alte organisme comerciale din sectorul agroalimentar.

Mai exact, cele 150 de milioane de euro vor fi împărțite între promovarea în țările terțe și piața internă a UE, cu alocări de 70,3 milioane de euro și, respectiv, 79,7 milioane de euro. Iar 10 milioane de euro, se arată în același comunicat, sunt rezervate pentru măsuri de criză în sectorul agroalimentar.

Debutează în curând campania Buy European food

Diferența până la 205 milioane va fi destinată campaniei Buy European food de promovare a produselor alimentare europene, anunțată de președinta Ursula von der Leyen în septembrie, în discursul său privind starea Uniunii.

Potrivit unor informații publicate în mai multe media italiene, The European Research Executive Agency (REA) va publica două apeluri de propuneri la data de 22 ianuarie 2026. Unul, pentru așa-numitele programe „simple”, cu una sau mai multe organizații din același stat membru al UE. Al doilea, pentru programele „multiple”, cu cel puțin două organizații din cel puțin două state membre sau cu una ori mai multe organizații la nivel european.

O gamă largă de operatori, precum organizații profesionale și de producători și grupuri care activează în sectorul agroalimentar și sunt responsabile de activități de promovare, pot depune cereri de finanțare și propriile propuneri. Apelurile vor fi deschise pentru depunerea candidaturilor pe o perioadă de trei luni.

În zilele de 27 și 28 ianuarie 2026 sunt programate la Bruxelles două sesiuni informative, la care se poate participa inclusiv online, în cadrul cărora potențialii beneficiarii sunt invitați să participe pentru a aprofunda oportunitățile de finanțare și procedura de depunere a candidaturilor.