Laptele integral revine în cantinele școlare din SUA, după ce președintele Trump a semnat miercuri un proiect de lege care anulează interdicțiile din era Obama privind consumul de lapte cu conținut ridicat de grăsime, scrie CBS News.

Băuturile vegetale, cum ar fi laptele de soia fortificat, ar putea fi, de asemenea, incluse în meniu în lunile următoare, în urma adoptării legii „Whole Milk for Healthy Kids Act” (Legea laptelui integral pentru copii sănătoși), care a fost aprobată de Congres în toamnă.

Această măsură permite școlilor care participă la Programul Național de Prânz Școlar să servească lapte integral (3,5% grăsime) și lapte cu 2% grăsime, alături de produsele degresate și cu conținut scăzut de grăsime, care au fost obligatorii din 2012.

„Fie că ești democrat sau republican, laptele integral este un lucru grozav”, a declarat Președintele SUA în cadrul unei ceremonii de semnare la Casa Albă, la care au participat parlamentari, fermieri din industria lactatelor și copiii acestora.

Legea permite, de asemenea, școlilor să servească alternative de lapte vegetal care îndeplinesc standardele nutriționale și obligă unitățile de învățământ să ofere o alternativă non-lactată dacă elevii prezintă o notă de la părinți (nu doar de la medici) care să ateste că au o restricție alimentară.

Schimbare în piramida alimentară și opțiunile de dietă

Semnarea legii vine la câteva zile după publicarea Ghidurilor Dietetice pentru Americani 2025-2030, care pun accent pe consumul de produse lactate integrale ca parte a unei diete sănătoase. Edițiile anterioare sfătuiau consumatorii cu vârsta de peste 2 ani să consume lactate cu conținut scăzut de grăsime sau fără grăsime.

La începutul acestei săptămâni, Departamentul Agriculturii a publicat o postare pe rețelele sociale care îl înfățișa pe Trump cu un pahar de lapte și o „mustață de lapte”, cu mesajul: „Beți lapte integral”.

Schimbarea ar putea intra în vigoare cel mai devreme în această toamnă, deși oficialii din nutriția școlară și industria lactatelor au menționat că ar putea dura mai mult pentru ca unele școli să evalueze cererea și să se adapteze la noile lanțuri de aprovizionare.

„Așteptarea s-a terminat! Laptele integral revine în școli! Această lege este o victorie pentru copiii noștri, părinți și liderii în nutriție școlară, oferind școlilor flexibilitatea de a oferi opțiunile de lapte aromat și simplu, la toate nivelurile de grăsime, care răspund nevoilor și preferințelor elevilor”, a declarat Michael Dykes, președinte și CEO al Asociației Internaționale a Alimentelor Lactate.

Reversarea politicilor Michelle Obama

Mult așteptată de industria lactatelor, revenirea laptelui integral și a celui de 2% în mesele școlare inversează prevederile legii „Healthy Hunger-Free Kids Act”, susținută de fosta primă doamnă Michelle Obama. Adoptată în urmă cu mai bine de un deceniu, acea lege viza combaterea obezității și îmbunătățirea sănătății prin reducerea consumului de grăsimi saturate și calorii.

Experții în nutriție, parlamentarii și industria lactatelor au argumentat însă că laptele integral este un aliment delicios și nutritiv care a fost condamnat pe nedrept. Unele studii sugerează că acei copii care consumă lapte integral sunt mai puțin predispuși să dezvolte obezitate decât cei care beau variante cu conținut scăzut de grăsime. Criticii au mai spus că multor copii nu le place gustul laptelui degresat și refuză să îl bea, ceea ce duce la carențe nutriționale și la risipă alimentară.

Noile reguli vor schimba mesele servite pentru aproximativ 30 de milioane de elevi.

Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a descris noua lege ca fiind „o corecție mult așteptată a politicii de nutriție școlară”. Secretarul Agriculturii, Brooke Rollins, a declarat că măsura a reparat efectele campaniei Michelle Obama de a elimina laptele integral.

Detalii tehnice

Școlile vor fi obligate să ofere elevilor o gamă variată de opțiuni de lapte lichid, care pot include acum lapte integral (organic sau convențional), simplu sau aromat, lapte de 2%, 1% și lapte fără lactoză, precum și opțiuni vegetale.

Totuși, noile ghiduri dietetice recomandă „lactate integrale fără zaharuri adăugate”, ceea ce ar putea exclude laptele cu ciocolată sau căpșuni permis conform standardelor recente. Oficialii de la Agricultură vor trebui să transpună această recomandare în cerințe specifice pentru eliminarea laptelui aromat.

Noua lege scutește grăsimea din lapte de la cerința federală ca grăsimile saturate medii să reprezinte mai puțin de 10% din caloriile prânzurilor școlare.

Un expert de top în nutriție, dr. Dariush Mozaffarian de la Universitatea Tufts, a afirmat că nu există „niciun beneficiu semnificativ” în alegerea lactatelor cu conținut scăzut de grăsime în detrimentul celor integrale. El a adăugat că acizii grași saturați din lactate au o compoziție diferită față de alte grăsimi (precum grăsimea de vită) și conțin compuși benefici care ar putea compensa eventualele efecte negative teoretice.

„Grăsimea saturată din lactate nu a fost legată de niciun rezultat negativ asupra sănătății”, a declarat Mozaffarian într-un interviu.