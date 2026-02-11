Câteodată avem o zi aglomerată sau pur și simplu nu avem chef să stăm în bucătărie, dar nici nu vrem să cumpărăm mâncare nesănătoasă.

1. Paste „aglio, olio e peperoncino” – mâncarea rapida prin excelență

Este rețeta supremă pentru momentele când frigiderul pare gol. Chiar dacă ți se pare că e o rețetă banală, are o savoare specială, ce face din ea una dintre „vedetele” bucătăriei italiene.

Cum se prepară: Pune pastele la fiert. Între timp, încinge mult ulei de măsline într-o tigaie, adaugă 3-4 căței de usturoi feliați subțire și un ardei iute mic sau câteva feliuțe dintr-unul obișnuit. Pune pastele fierte peste ulei

Timp: 10 minute – 15 minute.

2. Shakshuka – mic dejun, prțnz sau cină pregătite cât ai zice pește

Arată spectaculos, se mănâncă direct din tigaie (deci mai puține vase de spălat) și este extrem de nutritivă.

Cum se prepară: Într-o tigaie, încălzește o conservă de roșii cuburi (sau suc de roșii gros). Condimentează cu sare, piper, puțin oregano și boia de ardei dulce. Când sosul clocotește, fă „cuiburi” cu lingura și sparge două ouă în ele. Pune un capac și lasă-le 3-5 minute, până când albușul e gătit, dar gălbenușul rămâne moale.

Timp: 12 minute.

3. Quesadilla cu ce găsești prin frigider – se face ușor și e antirisipă

Dacă ai lipii în casă, ai rezolvat pe jumătate problema. E o mâncare ușor și rapid de preparat, crocantă, caldă și infinit mai bună decât un sandwich rece.

Cum se prepară: Pune o lipie în tigaia uscată. Presară generos brânză rasă (cașcaval, mozzarella, cheddar) pe toată suprafața. Pe o jumătate adaugă „resturi” de prin frigider: porumb, boabe de fasole la conservă, resturi de pui fript, șuncă, câteva felii de ardei, ceapă. Împăturește lipia în jumătate și apas-o cu o spatulă, apoi întoarce-o astfel încât să fie rumenită pe ambele părți și brânza topită.

Timp: 10 minute.

Poți folosi aceste trei rețete și pentru a face batch cooking în weekend și le vei avea pregătite pentru zilele următoare.