Trei rețete cu roșii pentru cină/ Încă se mai găsesc tomate aromate și cu gust de vară, așa că ar fi bine să ne bucurăm de ele

Dacă există un ingredient care nu lipsește din nicio salată, acela este roșia. Dar nu doar în salate își găsește locul – roșiile dau prospețime și savoare multor alte preparate. Așa că ar fi bine să ne bucurăm de ultimele roșii ale sezonului cald, din cele zemoase și cu gust de vară. Iată trei rețete ușor de preparat, numai bune pentru cină.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Trei rețete cu roșii pentru cină

1. Tartar de roșii cu ton

Ingrediente:

2 roșii mari

1 castravecior murat

Cebollino (arpagic verde), coriandru și mărar proaspăt

1 linguriță de muștar Dijon

Ulei de măsline extravirgin

Ton sau bonito în conserve

Sare neagră

Preparare:

Se curăță roșiile de coajă și se taie cubulețe foarte mici, apoi se lasă zece minute într-o sită pentru a elimina sucul (care se poate folosi ulterior la o salată). Se adaugă castraveciorul și verdețurile tocate fin, muștarul, sare și ulei de măsline. Se așază compoziția într-un inel de montaj, se presează ușor și se decorează cu bucăți de ton, mărar și puțin ulei de măsline.

2. Carpaccio de roșii

Ingrediente:

2 roșii bine coapte

20 ml ulei de măsline extravirgin

Zeamă de lămâie

1 cățel de usturoi tocat mărunt

Un pumn de fistic mărunțit

Mărar proaspăt

Sare în fulgi

Preparare:

Se taie roșiile felii subțiri și se așază pe farfurie peste un strat fin de ulei de măsline. Se prepară o vinegretă din ulei, lămâie și usturoi, care se toarnă peste roșii. Se finalizează cu fistic, mărar și sare în fulgi.

3. Bruschette cu pui, pesto și roșii

Ingrediente:

1 felie de pâine rustică

2 linguri cremă de brânză

1 lingură pesto

1 piept de pui gătit la grătar sau la cuptor

Roșii cherry coapte

Condimente la alegere

Preparare:

Pâinea se prăjește și se unge cu crema de brânză amestecată cu puțin pesto. Puiul se taie felii subțiri și se așază peste pâine, urmat de roșiile cherry coapte. Se condimentează și se mai adaugă un strop de pesto.

De ce sunt roșiile atât de benefice pentru sănătate

Roșiile conțin licopen, pigmentul care le dă culoarea roșie intensă. Acesta are puternice proprietăți antioxidante, protejează celulele de stresul oxidativ și chiar ajută pielea să facă față mai bine razelor ultraviolete. În plus, roșiile sunt bogate în potasiu, vitaminele B, C și E, dar și în acid folic, esențial pentru sănătatea sistemului nervos și pentru regenerarea celulară.

Roșiile nu sunt doar versatile în bucătărie, ci și un aliat de nădejde pentru sănătate. Bogate în antioxidanți, vitamine și minerale, ele susțin imunitatea, sănătatea pielii și a inimii. Aceste rețete simple și gustoase arată cât de ușor pot fi integrate într-o cină ușoară, perfectă pentru serile de vară.