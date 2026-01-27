Apicultorii din România se confruntă cu un sezon foarte slab pentru producția de miere, unul dintre cele mai dificile din ultimii ani. Vremea capricioasă, cu alternanțe bruște între perioade reci, ploi abundente și episoade de secetă, alături de costurile ridicate cu întreținerea stupilor, combustibilul și tratamentele apicole, au pus o presiune suplimentară asupra producătorilor.

„Bineînțeles că, rând pe rând, apicultorii din Timiș și Caraș-Severin au început să renunțe la această îndeletnicire, având în vedere condițiile vitrege pentru apicultură pe care le traversăm în fiecare an. Tot sperăm că anul următor va fi mai bun, dar situația este din ce în ce mai gravă. Așa că mulți apicultori au renunțat. Nu mai au interes să practice această meserie”, a declarat Ida Șuță, vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, filiala Caraș-Severin și Timiș.

„ Nu mai este rentabil să te ocupi de creșterea albinelor”

În județul Timiș sunt aproximativ o mie de apicultori, iar în județul vecin, Caraș-Severin, în jur de 1.200.

O altă problemă majoră pentru apicultorii bănățeni este comercializarea mierii, în condițiile în care pe piață ajunge marfă ieftină din Ucraina. În plus, acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur (Piața Comună a Sudului – America de Sud) ar putea agrava situația, avertizează specialiștii.

„În primul rând vorbim despre condițiile meteo, care nu ne-au avantajat deloc în ultimii trei ani. 2025 a fost poate cel mai dezastruos an pentru apicultură. Primăvara au înghețat toți pomii fructiferi, iar albinele nu au avut cules. Zonele cu rapiță, cum este județul Timiș, au avut puțin noroc, dar în Caraș-Severin suprafețele cultivate sunt foarte mici. Salcâmul a înghețat complet, teiul nu s-a făcut deloc, iar flora spontană a fost afectată de secetă. Întreținerea familiilor de albine este foarte scumpă, iar cheltuielile cu transportul sunt suportate din buzunarul apicultorilor. La toate acestea se adaugă importurile masive de miere din Ucraina, care ne-au pus la pământ. Iar, mai nou, Mercosur-ul o să ne omoare. Nu vorbim doar despre Banat. În toată țara numărul apicultorilor a scăzut. Nu mai este rentabil să te ocupi de creșterea albinelor. Au rămas doar cei care iubesc cu adevărat albina, pasionații”, a mai spus Ida Șuță.

România produce anual între 20.000 și 35.000 de tone de miere.

„Au existat ani în care România s-a aflat în topul producătorilor de miere din Uniunea Europeană, cum au fost 2015 sau 2018, când ne-am clasat pe primele locuri. Anul 2025 nu poate fi luat în calcul, deoarece producția a fost extrem de mică. Nu știm ce ne va rezerva acest an, pentru că producția de miere este foarte influențată de factorii climatici”, a declarat Silvia Pătruică, profesor la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara.