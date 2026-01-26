Raioanele de „healthy”, „bio”, „fit” sau „pentru siluetă” sunt din ce în ce mai mari si prezente in orice magazin mai mare. Ambalajele sunt verzi, hartia folosita este una foarte buna, pare rupta din natura, mesajele sunt liniștitoare, iar cuvinte precum natural, fără grăsimi, integral , sursa de proteine sau vegan creează impresia că produsul este automat o alegere bună.

Realitatea nutrițională este însă alta: multe produse promovate ca fiind sănătoase conțin cantități mari de zahăr sau sare si sunt hipercalorice.

De ce ajung produsele „sănătoase” să aibă mult zahăr sau sare?

Pentru că:

grăsimea este redusă sau eliminată dar gustul trebuie compensat. Producatorul vrea sa reduca continutul de calorii dar vrea ca tu sa revii si sa mai cumperi acest produs si cu alta ocazie. Deci, tie trebuie sa iti placa gustul in primul rand.

produsele procesate au nevoie de stabilitate și termen de valabilitate. Noi alegem acum doar produse perfecte. Nu ne place zerul in iaurt, nu ne place ca un muschi file de exemplu, sa fie maroniu. Il vrem roz ca si cand animalul respectiv a fost sacrificat acum o zi nu acum 1 luna.

zahărul și sarea sunt ieftine și „plăcute” gustului iar combinatia dintre cele doua, irezistibila.

Eticheta „sănătos” nu este o garanție a compoziției. Cand iei produsul in mana de pe raft nu il pui direct in cos. Te uiti imediat si la lista de ingrediente ca sa te convingi ca e intr-adevar un produs de calitate.

Produse considerate sănătoase, dar cu mult zahăr

Iaurturi cu fructe, „fit”, „0% grăsime” sau proteic

Deși par inofensive, multe conțin:

10–15 g zahăr / porție

uneori mai mult decât un desert mic

Caută:

iaurt simplu, nu merge catre variantele cu 0% grasime ci la cele cu grasime medie 2-3.5%

fără zahăr adăugat, fara musli sau seminte sau fructe gata adaugate

lista de ingrediente scurtă

Batoane „proteice” sau „fitness”

Unele au:

15–25 g zahăr

sirop de glucoză, miere, agave, maltodextrină

o lista intreaga de ingrediente pentru un produs ce ar trebui sa fie simplu.

Au un gramaj mult prea mare fata de cat ai tu nevoie. Exista batoane si de 90 grame, echivalentul unei mese principale serioase.

Practic, pot echivala ca si calorii cu o ciocolata intreaga. De unde sa mai ai tu rezultate in slabit cu asa aport caloric?.

Cereale pentru mic dejun „integrale”

Chiar și cele pentru copii sau „fără coloranți” pot avea:

20–30 g zahăr / 100 g

Un bol mic poate depăși doza zilnică recomandată de zahăr si unde mai pui ca intr-o ora iti este foame din nou.

Smoothie-uri și sucuri „naturale”

Supermarketurile sunt pline de sucuri „proaspat stoarse” de tot soiul. Si sunt foarte tentante atunci cand iti este foame sau sete sau ai manca ceva dulce dar nu cu echivalentul caloric al unei prajituri. Chiar dacă sunt 100% fruct:

nu mai conțin fibre

concentrează fructoza

cresc rapid glicemia

Un pahar poate avea zahărul din 3–4 fructe si cine bea doar un pahar?. O data sticla de jumatate de litru sau de un litru deschisa, se bea toata pe parcursul a doar catorva ore. Se uita cineva oare la cate calorii sunt in acea sticla?. Sunt sute si sute de calorii ce trec neobservate si nu sunt inregistrate de creier la capitolul mancare ci la „hidratare/bauturi/apa”.

Produse „fără zahăr”

Atenție la:

sucuri concentrate

îndulcitori în exces

polioli care pot afecta digestia, iritand colonul

„Fără zahăr” nu inseamna fără impact metabolic. Atentie cand oferiti si copiilor acest gen de produse gandindu-va ca sunt mai sanatoase sau ca nu duc la ingrasat, ca cele cu zahar.

Produse „sănătoase” cu multă sare

Crackers integrali, biscuiți sărați

pot conține 1–2 g sare / 100 g

ușor de consumat în exces

atentie cand inlocuiti painea cu astfel de biscuitei sarati. De obicei au in componenta si mult ulei, pe langa sare si devin bombe calorice.

Mezeluri „light” sau „bio”

Chiar dacă sunt fără nitriți, fără aditivi, pot avea mult sodiu pentru conservare. Stiu ca preferam poate mai multa sare decat alte substante adaugate dar daca avem zilnic pe masa noastre astfel de produse trebuie sa recunoastem ca au multa sare adaugata.

Brânzeturi „slabe”

Unele variante degresate:

au mai multă sare pentru a avea totusi un gust. Gustul se afla in grasimea din componenta produselor. Producatorul vrea ca totusi produsul sau sa fie placut. Astfel ca, pe langa un ambalaj atragator o sa puna si ceva, ieftin, pentru gust. Sarea e cea mai la indemana.

pot depăși 1,5–2 g sare / 100 g. Nu alege produsele cu sare adaugata ci gandeste-te ce plante aromatice sa adaugi pentru gust si poate sa consumi acel produs cu ceapa sau alte ingrediente care dau gust.

Sosuri „diet” sau „pentru salată”

sosuri de iaurt. Stiu, par cele mai inofensive dar te-ai uitat sa vezi ca de fapt e mult ulei in acest sos de iaurt?. Ai vazut ca un plic de acest sos are cu mult peste 100kcal?.

sosuri „zero” pot conține mult sodiu, chiar dacă sunt sărace în calorii. Zero nu inseamna intotdeauna zero calorii, chiar daca noua ne fuge gandul direct la acest lucru.

Cum recunoști produsele cu mult zahăr sau sare?

Verifică lista de ingrediente. Intorci ambalajul pana gasesti acea insiruire de produse ce au fost puse in acel ambalaj.

Zahărul apare sub multe forme:

glucoză

fructoză

sirop de porumb

miere

concentrat de suc

Cu cât apare mai sus pe listă, cu atât cantitatea este mai mare si cu cat nu intelegi mai multe ingrediente adaugate acolo este clar ca acel produs este departe de a fi ceva natural.

Cuvinte precum „natural”, „bio”, „fit”, „artizanal”, nu spun nimic despre cantitatea de zahăr sau sare dar dau foarte bine la imaginea produsului.

Ce alegi, concret, din supermarket?

✔️ iaurt simplu; telemea simpla, eventual cu mai putina sare si grasime;

✔️ legume congelate simple, nu mixuri cu diverse arome adaugate. Multe au faina adaugata, ca gustul sa para mai bun dar desigur ca si zaharul si sarea sunt ascunse printre condimente

✔️ fructe întregi, de sezon

✔️ carne și pește neprocesate, ce vor fi baza pentru o mancare gatita

✔️ leguminoase uscate sau la conservă (cu sare puțină)

Cu cât produsul este mai aproape de forma lui naturală, cu atât riscul de a contine zahar si sare in exces se reduce. Cu cat o mancare este gatita de acasa mai de la zero, cu atat lipsesc conservantii, potentatorii de aroma, etc.

Produsele „sănătoase” pe eticheta nu sunt automat sănătoase.

Eticheta contează mai puțin decât lista de ingrediente.

Educația nutrițională si schimbarile reale in alimentatia ta încep cu cosul de cumparaturi în supermarket.