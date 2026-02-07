Cel puțin trei persoane au murit, iar alte trei au avut nevoie de transplant de ficat după ce au consumat ciuperca extrem de toxică cunoscută sub numele de „Capacul Morții”, care s-a răspândit în California după o iarnă ploioasă, scrie Mediafax.

Departamentul de Sănătate Publică din California îi avertizează pe oameni să evite complet culesul de ciuperci în acest an, deoarece ciupercile „Capacul Morții” pot fi ușor confundate cu soiuri sigure și comestibile, scrie AP.

Potrivit autorităților sanitare, din 18 noiembrie au fost raportate cel puțin treizeci de cazuri de intoxicații cu ciuperci. Mulți dintre pacienți au suferit leziuni hepatice acute care au evoluat rapid spre insuficiență hepatică. Mai multe persoane au fost internate la terapie intensivă. Vârsta celor afectați a variat între 19 luni și 67 de ani.

„Acest număr depășește cu mult media obișnuită, care este de mai puțin de cinci cazuri de intoxicații cu ciuperci pe an”, se arată în avertismentul de sănătate publică emis de departament.

Specialiștii atrag atenția că culoarea unei ciuperci nu este un criteriu sigur pentru a-i evalua toxicitatea și că, în cazul ciupercii „Capacul Morții”, nu contează dacă este consumată crudă, uscată sau gătită – toxicitatea rămâne aceeași.

Experții spun că simptomele, precum crampele abdominale, greața sau vărsăturile, pot apărea în primele 24 de ore după ingerarea unei ciuperci toxice, iar starea pacientului se poate agrava rapid. Deși simptomele inițiale pot dispărea într-o zi, leziunile hepatice grave sau chiar fatale se pot dezvolta în decurs de două-trei zile.

Ciupercile „Capacul Morții” au fost găsite în parcuri locale și naționale din nordul Californiei și de-a lungul Coastei Centrale, inclusiv în zonele Monterey și San Francisco Bay.

Autoritățile sanitare au precizat că printre persoanele intoxicate se numără vorbitori de spaniolă, mixteco și mandarină, motiv pentru care avertismentele au fost extinse în mai multe limbi.

Printre cei afectați se numără și copii. Oficialii recomandă supravegherea atentă a copiilor și a animalelor de companie în zonele unde cresc ciuperci și cumpărarea acestora doar din magazine și de la vânzători de încredere.

Tratamentul devine mult mai dificil după apariția simptomelor, astfel că medicii îi sfătuiesc pe oameni să solicite imediat asistență medicală dacă știu sau suspectează că au consumat o ciupercă otrăvitoare.