Trei bărbaţi şi o femeie au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, după ce ar fi agresat mai multe persoane într-o unitate de alimentaţie publică din comuna Miloşeşti, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, poliţiştii Secţiei nr. 2 Poliţie Rurală Griviţa au fost sesizaţi prin SNUAU 112, în noaptea de 30 spre 31 ianuarie, cu privire la un scandal aflat în desfăşurare pe raza localităţii Miloşeşti.

“La faţa locului, poliţiştii au identificat mai multe persoane, toate domiciliate în Miloşeşti care au relatat că, pe fondul unui conflict spontan produs într-o unitate de alimentaţie publică, trei dintre ei ar fi fost agresaţi fizic de patru persoane, trei bărbaţi şi o femeie, din aceeaşi localitate. Din verificările efectuate a rezultat că incidentul a avut loc în urma unei discuţii contradictorii”, a transmis IPJ Ialomiţa.

În urma administrării probatoriului, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe.

Pe 5 februarie, faţă de cele patru persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.