Comisia Europeană a prezentat azi o nouă platformă de inteligenţă artificială (IA), TraceMap, pentru a accelera detectarea fraudelor alimentare, a alimentelor contaminate şi a focarelor de boli cu transmitere prin alimente în întreaga UE, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, transmite Agerpres.

În conformitate cu standardele înalte de siguranţă ale UE pentru alimente şi produse importate, acest nou instrument va consolida siguranţa consumatorilor şi va ajuta autorităţile naţionale să lucreze mai eficient, inovând cu privire la modul în care evaluăm, detectăm şi răspundem la riscurile în materie de siguranţă alimentară şi la activitatea frauduloasă, a precizat Executivul comunitar.

TraceMap va utiliza AI pentru: îmbunătăţirea evaluărilor riscurilor în materie de siguranţă alimentară prin raţionalizarea accesului şi analizarea datelor critice, identificarea rapidă a legăturilor dintre operatori şi loturi şi monitorizarea întregului lanţ de aprovizionare agroalimentar, odată identificat un risc, permiţând retragerea mai rapidă a produselor nesigure sau frauduloase.

Începând de marţi, TraceMap este accesibilă autorităţilor naţionale din toate statele membre, permiţându-le să direcţioneze mai bine controalele şi să efectueze investigaţii mai amănunţite, fără a necesita resurse suplimentare. Comisia va utiliza datele ample din sistemele agroalimentare existente ale UE pentru a urmări într-un ritm rapid modelele comerciale şi fluxurile de producţie. Platforma va îmbunătăţi precizia screeningului, va accelera detectarea operatorilor suspicioşi şi va ajuta anchetatorii să detecteze fraudele alimentare şi focarele de transmitere a alimentelor şi să elimine rapid de pe piaţă produsele neconforme.

- articolul continuă mai jos -

TraceMap împuterniceşte statele membre să elimine lacunele, să abordeze vulnerabilităţile şi să îşi consolideze măsurile antifraudă în sectorul agroalimentar. Aceasta va permite, de asemenea, un control mai bun al mărfurilor importate, în conformitate cu măsurile consolidate prevăzute în Viziunea pentru agricultură şi alimentaţie, informează Executivul comunitar. TraceMap a fost creată de Comisie, utilizând tehnologia IA care procesează, structurează şi interpretează date de la diferite platforme de gestionare a siguranţei alimentare din întreaga UE, inclusiv Sistemul de alertă rapidă pentru alimente şi furaje (RASFF) şi Sistemul de control al comerţului şi de expertiză (TRACES). O versiune pilot a TraceMap a fost recent utilizată pentru a sprijini identificarea şi retragerea formulelor de lapte pentru sugari fabricate cu ulei ARA contaminat din China.