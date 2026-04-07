Tot mai mulți români își fac cumpărăturile de Paște online: creștere de 27% a numărului de clienți

Într-un climat marcat de incertitudine și presiuni economice, românii își regândesc modul în care își organizează cumpărăturile pentru masa de Paște, orientându-se către soluții care combină prețuri avantajoase cu mai mult confort. Datele Freshful by eMAG arată o creștere de 27% a numărului de clienți în perioada sărbătorilor, semn că tot mai mulți consumatori aleg cumpărăturile online pentru a beneficia de oferte și pentru a evita aglomerația din magazine.

Baza de clienți Freshful se extinde cu 27% în perioada Paștelui, pe măsură ce tot mai mulți români aleg să-și facă cumpărăturile online pentru oferte mai bune, planificare eficientă și evitarea aglomerației din magazine. Consumatorii au acces la o ofertă de Paște care include peste 300 de produse dedicate sezonului, dintre care peste 80% provin de la producători locali. Ultima livrare înainte de Paște va avea loc sâmbătă, 11 aprilie, la ora 18:00, urmând ca livrările să fie reluate pe 13 aprilie, de la ora 12.

Această tendință vine la pachet cu un comportament de consum mai organizat: cumpărăturile sunt începute mai devreme în săptămână, iar coșul este construit în mai multe etape, nu dintr-o singură comandă. Frecvența comenzilor crește cu până la 25% în perioada sărbătorilor, pe măsură ce clienții preferă să-și distribuie achizițiile pentru un control mai bun al bugetului și pentru a evita presiunea specifică ultimelor zile înainte de Paște.

„Într-un context în care presiunile din jur sunt tot mai vizibile, oamenii caută mai multă liniște și control asupra modului în care își organizează sărbătorile. Vedem o creștere clară a numărului de clienți în perioada Paștelui, cu 27% mai mulți consumatori care aleg Freshful pentru cumpărăturile lor. Este un semnal că tot mai mulți oameni caută alternative care le simplifică viața. De aceea, în această perioadă lucrăm la capacitate maximă, astfel încât clienții să poată evita aglomerația din magazine, parcările pline, timpul pierdut și costurile suplimentare. Rolul nostru este să le oferim o experiență predictibilă și fără fricțiuni, de la selecția de produse și prețuri corecte, până la livrare rapidă, astfel încât ei să se poată concentra pe lucrurile care contează cu adevărat”, a declarat Tudor Mihăilescu, CEO Freshful by eMAG.

Ce se află în coșul de cumpărături

Cele mai frecvent comandate produse rămân ouăle, carnea de miel, cozonacul, berea, fructele de pădure și verdețurile proaspete, acestea conturând baza coșului de sărbători, care ajunge în medie la aproximativ 34 de produse. Cele mai mari creșteri se înregistrează în categoria fructelor și legumelor, în special verdețurile, cu avansuri între 10% și 40% în funcție de produs, dar și la carnea de miel, care crește cu aproximativ 60% față de perioada anterioară.

Oferta a fost extinsă cu noi produse din carne de miel, precum cârnați de miel sau French rack de miel, dar și cu alternative precum carnea de curcan, tot mai căutată de consumatori. Produsele specifice sezonului, precum cozonacii și pasca, înregistrează creșteri între 20% și 70%, alături de categorii precum ouă, brânză de vaci, drob, salate ready meals, vopsea de ouă și candele. Peste 80% din oferta disponibilă provine de la producători locali, din regiuni precum Moldova, Oltenia și Muntenia.

Oferta de Paște include peste 300 de produse dedicate sezonului, de la produse proaspete și preparate tradiționale, până la deserturi și ready meals, multe dintre ele disponibile exclusiv în această perioadă. Produsele deja pregătite, precum drob, sarmale, salată de boeuf sau salată de vinete, câștigă tot mai mult teren în preferințele clienților.

În categoria băuturilor, vinul roșu și berea rămân principalele alegeri pentru masa de Paște, menținând o pondere dominantă în coșul de cumpărături, unde produsele alcoolice sunt în continuare majoritare. Totuși, se observă o creștere treptată a interesului pentru băuturile non-alcoolice. În paralel, consumatorii devin tot mai atenți la opțiuni fără zahăr, low calorie sau low alcohol, o tendință aflată în creștere și susținută de extinderea portofoliului cu produse noi din aceste segmente.

Pentru a menține accesibilitatea, Freshful a absorbit o parte din creșterile de preț și a extins mecanismele de economisire pentru clienți, de la promoții directe și oferte de tip multi-buy, până la beneficii prin abonamentele Genius sau campanii dedicate. În același timp, clienții rămân orientați către un raport echilibrat calitate–preț, fără a renunța la produsele preferate.

Programul de livrări în Săptămâna Mare

Cele mai aglomerate intervale sunt în prima parte a zilei, între 10:00 și 13:00, când se înregistrează și peste 500 de comenzi pe interval. Pentru a susține volumele ridicate, Freshful a extins echipele operaționale și a pregătit din timp stocurile și lanțul de aprovizionare, în colaborare cu rețeaua de furnizori.

În paralel, comportamentul de consum reflectă o planificare mai atentă, clienții plasând comenzile mai devreme și revenind, acolo unde este nevoie, cu comenzi suplimentare pentru produsele uitate.

În perioada 9–10 aprilie, programul livrărilor începe la ora 06:00, cu ultima livrare la 23:30, iar sâmbătă, 11 aprilie, ultima livrare înainte de Paște va avea loc la ora 18:00. Pe 12 aprilie, în ziua de Paște, nu se vor face livrări, acestea urmând să fie reluate pe 13 aprilie, începând cu ora 12.

Pentru situațiile în care clientul uită să adauge un produs în coșul inițial, poate utiliza opțiunea „Add to Order”, care permite adăugarea de produse suplimentare chiar și după plasarea comenzii, astfel încât să nu lipsească nimic pentru masa de Paște.