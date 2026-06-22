Copiii și adolescenții care consumă frecvent băuturi îndulcite sau sucuri de fructe au un risc semnificativ mai mare de a dezvolta hipertensiune arterială la maturitate, potrivit unui studiu american desfășurat pe o perioadă de 25 de ani și publicat în revista științifică Circulation.

Cercetarea, citată de agenția EFE și preluată de Agerpres, a urmărit peste 25.000 de participanți incluși în studiul „Growing Up Today”. La începutul cercetării, aceștia aveau vârste cuprinse între 9 și 16 ani, iar obiceiurile lor alimentare au fost monitorizate prin chestionare completate la intervale de unu până la patru ani.

Oamenii de știință au analizat consumul de băuturi răcoritoare, băuturi sportive, sucuri de fructe și fructe întregi, iar rezultatele au evidențiat o asociere clară între consumul frecvent de băuturi dulci și apariția hipertensiunii arteriale la vârsta adultă.

Potrivit studiului, tinerii care consumau cel puțin două porții de băuturi îndulcite pe zi prezentau un risc cu 52% mai mare de a dezvolta hipertensiune comparativ cu cei care consumau mai puțin de trei porții pe săptămână. În același timp, persoanele care beau cel puțin o porție și jumătate de suc de fructe pe zi aveau un risc cu 35% mai mare de a suferi de hipertensiune arterială.

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Cercetătorii au analizat și efectele unor modificări simple ale dietei. Înlocuirea sucului de fructe cu fructe întregi ar putea reduce riscul de hipertensiune cu aproximativ 19%, în timp ce înlocuirea băuturilor îndulcite cu apă sau lapte este asociată cu o reducere a riscului de până la 13%.

Autorii studiului susțin că rezultatele evidențiază impactul pe termen lung al obiceiurilor alimentare formate în copilărie, într-un context în care hipertensiunea arterială este diagnosticată tot mai des la vârste tinere. În opinia lor, prevenția trebuie să înceapă încă din primii ani de viață.

Studiul aduce și o nuanțare importantă în dezbaterea privind consumul de fructoză. Cercetătorii au concluzionat că nu cantitatea totală de fructoză este cea mai importantă, ci sursa din care provine. Astfel, în timp ce băuturile îndulcite și sucurile cresc riscul de hipertensiune, consumul de fructe întregi pare să aibă un efect protector asupra sănătății cardiovasculare.

Pe baza acestor rezultate, autorii recomandă limitarea consumului de băuturi răcoritoare și sportive. În cazul sucurilor, aceștia subliniază că ar trebui alese doar variantele 100% din fructe și consumate cu moderație, acordând prioritate fructelor întregi. De asemenea, cercetătorii propun măsuri de sănătate publică precum taxarea băuturilor îndulcite, îmbunătățirea alimentației din școli și consolidarea programelor de educație nutrițională.

Autorii atrag însă atenția că studiul este unul observațional și se bazează pe date raportate de participanți, ceea ce nu permite stabilirea unei relații directe de cauzalitate. În plus, 96% dintre participanți au fost persoane albe, astfel încât rezultatele ar putea să nu reflecte pe deplin situația altor grupuri populaționale, unde consumul de băuturi îndulcite este adesea mai ridicat.