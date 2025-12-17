Front comun fără precedent între fermieri, apicultori și organizații de mediu. Fermierii, amelioratorii și producătorii de sămânță, apicultorii și organizațiile societății civile cer României să voteze împotriva acordului UE privind noile tehnici genomice (NGT)

Un număr amplu de organizații reprezentative din agricultură, apicultură și mediu, alături de organizațiile profesionale ale amelioratorilor și producătorilor de sămânță, solicită Guvernului României și ministrului Agriculturii să mențină poziția națională de respingere a actualei propuneri de dereglementare a noilor tehnici genomice (NGT) și să voteze împotriva acordului final ce va fi analizat la Consiliul UE pe 19 decembrie 2025.

Semnatarii avertizează că textul negociat la nivel european elimină trasabilitatea și etichetarea NGT1, permite brevetarea trăsăturilor naturale, restrânge drastic autonomia fermierilor și pune în pericol exporturile agricole către piețele terțe care nu recunosc noile tehnici genomice ca fiind echivalente cu ameliorarea convențională și le supun regimului organismelor modificate genetic.

Totodată, decizia ar expune România unui risc major de dependență față de companiile multinaționale din industria biotehnologiilor și semințelor industriale creând premisele unui monopol asupra accesului la materialul genetic și la sămânță, în detrimentul amelioratorilor independenți, al cercetării publice și al sectorului de ameliorare autohton reprezentat de AMSEM.

Un aspect deosebit de important este că scrisoarea este semnată împreună atât de organizațiile fermierilor comerciali, de organizațiile profesionale ale amelioratorilor și producătorilor de sămânță cât și de organizațiile micilor producători, apicultori și organizații de mediu ale societății civile. Este un demers rar întâlnit, care demonstrează gravitatea situației și consensul larg privind necesitatea protejării agriculturii și sustenabilității.

Semnatarii subliniază că nu se opun științei, cercetării sau inovării în ameliorarea plantelor. Ne opunem însă unei dereglementări prost concepute, care elimină garanții esențiale (trasabilitate, coexistență, responsabilități clare), extinde efectele brevetării și transferă în mod nedrept riscurile și costurile exclusiv asupra fermierilor, care rămân captivi într-un sistem controlat de deținătorii de drepturi și de accesul la materialul genetic.

Organizațiile semnatare consideră că abandonarea poziției inițiale a României, fundamentată științific și aliniată practicilor internaționale, reprezintă „o capitulare în fața intereselor industriei biotehnologice și o trădare a intereselor agriculturii românești”, – ECORURALIS.

”Este un act de sabotaj economic la adresa agriculturii românești, care afectează nu doar fermierii, ci și întreg lanțul valoric agricol, inclusiv sectorul de ameliorare și producere a semințelor din România” – AMSEM.

”În numele rezilienței ni s-au promis plante mai rezistente la secetă și dăunători, însă compromisul Consiliului UE ne lasă fără tehnologiile existente precum Clearfield și Express, încadrate direct ca NGT-2 și supuse acelorași reguli ca organismele modificate genetic, fără beneficii reale pentru fermieri, dar cu costuri mai mari și o dependență tot mai accentuată de deținătorii de brevete”, avertizează Alianța pentru Agricultură și Cooperare.

Principalele solicitări adresate autorităților

Restabilirea trasabilității și etichetării obligatorii în toate etapele lanțului de comercializare;

Interzicerea brevetării caracteristicilor genetice întâlnite în natură;

Revenirea la principiul „plantă cu plantă”, cu analiză de risc individuală pentru fiecare varietate NGT;

Reguli clare de coexistență pentru a proteja fermierii și apicultorii de contaminare;

Eliminarea restricțiilor asupra schimbului de semințe între fermieri și protejarea soiurilor locale;

Dacă aceste condiții nu sunt incluse în textul final, România trebuie să voteze împotrivă.

Scrisoarea deschisă completă și lista organizațiilor semnatare este anexată.

Lista organizațiilor semnatare

Alianța pentru Agricultură și Cooperare prin:

PRO AGRO prin președinte Ionel ARION

LAPAR prin președinte Nicolae VASILE

UNCSV prin președinte Mircea BĂLUȚĂ

AFF prin președinte Vlad MACOVEI

Asociaţia Amelioratorilor, Producătorilor şi Comercianţilor de Sămânţă şi Material Săditor din România – AMSEM, președinte Mihai MIRITESCU

Asociația Eco Ruralis – în sprijinul fermierilor ecologici și tradiționali, prin președintă Ramona Duminicioiu

Federația Asociațiilor Apicole din România – ROMAPIS, prin vicepreședinte Constantin Dobrescu

Asociația Femeilor și Familiilor din Mediul Rural – AFFMR, prin președintă Cristina Chinole

Federația Peisaj Deschis, prin președintă Viktoria Luft

Consorțiul Academia de Compost, compus din Asociația Climato Sfera, Asociația Culturalis, Grupul de inițiativă civică Livada Comunitară Mărțișor și Asociația pentru Consum Sustenabil, prin coordonatoare Gabriela Iordan

Asociatia Institutul de Cercetare în Permacultură din Romania, prin președinte Ionuț Bădică

Ateliere fără Frontiere și Ferma Bio&Co., prin directoare generală Cristina Bîcîilă

Asociația Centrul Cultural și Comunitar Nucu (județul Prahova), prin președinte Mircea Crisbășanu

Asociația Bucuria Pământului (județul Buzău), prin președintă Marta Viscuț

Inițiativa de Educație pentru Permacultură „După Gard” (județul Alba), prin președintă Ioana Joca-Pohl

Asociația Hosman Durabil (județul Sibiu), prin președinte Joachim Cotaru

Asociația EnCaRe Environmental Care Resources (București), prin președinte Joaquin Rueda Pilar

Societatea Română de Apiterapie, Fitoterapie și Aromaterapie, prin președinte, dr. Ștefan Stîngaciu

Bee Friends Api Cooperativa Agricola (Ploiești), prin președinte Roxana Stoica.

Asociația Educației Neoumaniste și Asociația Armutel România (București), prin președinte Didi Ananda

Organizația Interprofesională Națională „PRODCOM Legume-Fructe” din România, prin președinte Gheorghe Vlad.

Sindicatul Sindicatul Fermierilor Patrioți, prin Președinte Ștefan Muscă.

Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologică – “BIO România”, prin Președinte Avraham Marian Cioceanu

Asociația Dialog și Reprezentare pentru Fermierii din Crișana-Banat, prin Președinte Buzatu Constantin.

Grupul Semințe cu Suflet, prin coordonatoare Rodica Meiroșu.