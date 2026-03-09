Brânza este unul dintre cele mai vechi și complexe alimente din lume, fiind, în esență, o formă de conservare a laptelui prin eliminarea apei și concentrarea grăsimilor și proteinelor. România se mândrește cu o tradiție milenară în prelucrarea laptelui, oferind produse care variază de la prospețimea cașului până la complexitatea brânzeturilor maturate în peșteri. Platforma TasteAtlas a realizat un clasament al celor mai bune produse autohtone din lapte de vacă.

Locul 1: Telemeaua de Ibănești

Telemeaua de Ibănești este o brânză tradițională produsă pe Valea Gurghiului din lapte de vacă sau de oaie. Textura sa este destul de umedă și sfărâmicioasă deoarece blocul de brânză este păstrat în saramură în timpul producției. Telemeaua are o culoare de la alb la alb-gălui și o aromă dulce, acrișoară, cremoasă și sărată, care devine mai intensă pe măsură ce brânza se învechește.

Procesul de maturare durează minimum 20 de zile. Aceste blocuri gustoase de brânză sunt vândute în pungi vidate sau în butoaie pentru a le păstra forma și aroma. Datorită faptului că este similară cu brânza feta, telemeaua este folosită în salate, gustări și omlete și este asociată de obicei cu vinurile albe.

Locul 2: Cașcavalul afumat

Cașcavalul afumat este o brânză românească produsă din lapte de vacă. Este modelat sub formă de roți sau blocuri, dar cașcavalul afumat poate fi și împletit. Textura este semimoale și elastică, în timp ce aromele sunt afumate și ușor amărui. Se recomandă a fi servit cu cârnați usturoiați pe pâine crocantă.

- articolul continuă mai jos -

Locul 3: Năsal

Năsal este o brânză tradițională care poartă numele unui sat din județul Cluj, Transilvania. Această brânză moale și cremoasă este produsă din lapte de vacă și este maturată prin spălarea cojii în peșteri încă din Evul Mediu.

Peștera găzduiește bacteria Brevibacterium linens, care se dezvoltă pe coajă, oferind brânzei o aromă puternică, profundă și pământie, care este aproape imposibil de recreat în altă parte. Producția de Năsal este foarte limitată. Se recomandă servirea acesteia cu struguri, nuci, ceapă sau carne și asocierea cu un vin roșu sec românesc, cum ar fi Feteasca Neagră.

Locul 4: Cașul

Cașul este o brânză proaspătă tradițională, produsă din lapte crud de vacă sau de oaie. Laptele este închegat cu cheag, iar ulterior este scurs pentru a separa zerul. Această brânză semimoale este de obicei nesărată (sau ușor sărată) și are o culoare albă. Din punctul de vedere al texturii, este fină și aproape „scârțâie” (la contactul cu dinții). Aromele sunt proaspete și ușor acide. Cașul este folosit pentru a produce alte tipuri de brânzeturi, cum ar fi Brânza de burduf și Cașcavalul, iar dacă este păstrat în saramură, după 2-3 săptămâni se transformă în Telemea. Brânza se consumă de obicei la micul dejun alături de ouă, dar poate fi folosită și în plăcinte sau rasă peste salate.

Locul 5: Brânza lui Vodă

Brânza lui Vodă este o brânză românească produsă din lapte de vacă pasteurizat, sare, cheag și culturi lactice. Fiecare roată de brânză este lucrată manual, conform vechilor tehnici artizanale de fabricare a brânzeturilor. În trecut, brânza era servită domnitorilor și nobilimii locale, acesta fiind modul în care și-a primit numele (Brânza Regelui). Există trei varietăți: Eticheta Roșie cu o aromă de fân și textură densă; Eticheta Albastră cu un gust dulce-acrișor și aromă de fân; și Eticheta Albă cu o textură deschisă, cremoasă și o aromă dulce, fructată și florală. Brânzeturile variază de la semitari la tari, în funcție de durata de maturare. Între anii 2016 și 2019, Brânza lui Vodă a fost recompensată cu două medalii de aur și două de argint la International Cheese Awards din Nantwich.