Ultima cerere de plată aferentă proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 poate fi depusă până la data de 30 noiembrie 2025, pentru asigurarea finalizării procesului de implementare şi închidere a PNDR, a anunţat marţi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Potrivit unui comunicat al MADR, termenul limită este prevăzut în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 291/2025, transmite Agerpres.

“Această măsură este necesară pentru asigurarea finalizării procesului de implementare şi închidere a PNDR. După analiza stadiului de implementare a proiectelor şi în urma deciziei Comisiei Europene, MADR intenţionează tranzitarea în Planul Strategic 2023-2027 (PS) a proiectelor care nu pot fi închise până la 31 decembrie 2025, dar care se află într-un stadiu avansat de execuţie şi pot fi finalizate în cursul anului 2026. Tranziţia se va realiza în ordinea gradului de implementare a proiectelor şi în limita bugetului aprobat de Comisia Europeană, având ca obiectiv maximizarea utilizării fondurilor europene şi sprijinirea beneficiarilor care au înregistrat progrese semnificative”, se arată în comunicat.

Prin această decizie, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urmăreşte asigurarea continuităţii investiţiilor finanţate prin PNDR şi valorificarea completă a oportunităţilor oferite de Politica Agricolă Comună.

“MADR continuă să susţină beneficiarii PNDR şi să promoveze o absorbţie eficientă a fondurilor europene, cu scopul de a stimula investiţiile care aduc valoare adăugată agriculturii, industriei alimentare şi comunităţilor rurale”, dau asigurări reprezentanţii instituţiei.