În fiecare an, aflăm din datele Institutului Național de Statistică, faptul că România importă mai mult decât exportă, iar deficitul comercial se contabilizează, an de an, în miliarde de euro.

Paradoxul românesc este că, cu cât agricultura noastră produce mai mult și ajungem să fim lideri în Europa, la capitolul cereale și exportul animalelor vii, cu atât deficitul crește.

„Mai mult, un număr de 31 produse agro-alimentare de bază din consumul zilnic al populaţiei a generat un deficit de peste 4 miliarde euro la nivelul anului 2024; tot la nivelul acestui an, s-au înregistrat deficite mari la produse agro-alimentare importante în consumul populaţiei (la carnea de porc s-a înregistrat deficit de peste un miliard euro, la brânza de vaci de peste 400 milioane euro; la un produs tradiţional, precum bulionul, mai mult de 90% din consumul intern se asigură numai din import etc.)”, precizează INS.

De ce importăm până și bulion

Care sunt cauzele de am ajuns să importăm carne de porc, brânză de vaci și chiar bulionul, în proporție de 90%?

Dorin Cojocaru, președintele APRIL, (Asociația Patronală Română din Industria Laptelui) a declarat pentru G4Food că este nevoie urgentă să fie suplimentate fondurile în investițiile pentru retehnologizarea industriei alimentare (DR 22, DR 23). În lipsa retehnologizării, nu este de mirare că nu reușim să exportăm decât materie primă, ceea ce va adânci în continuare deficitul bugetar:

„Trebuie să trecem la alt nivel: Japonia, după al 2-lea război mondial, a reușit să fie ce este acum, pentru că a importat materie primă, în condițiile în care ei nu au materii prime, și au exportat electrocasnice. Asta trebuie să facem și noi acum: nu să exportăm materie primă, ci semi-materii prime, adică o primă procesare. Concret, în loc să exportăm floarea soarelui, să exportăm ulei, în loc să exportăm grâu, să exportăm pâine congelată, pentru că avem 2 fabrici mari, la Turda și la Tulcea. Dar asta nu se poate face fără ajutorul guvernului! Asta face Ungaria, asta face Polonia, pentru că oamenii au avut viziune, pe 10 ani, pe 20 de ani”, spune Dorin Cojocaru.

Dorin Cojocaru: „Oamenii vizionari transformă criza în oportunitate”

Președintele APRIL susține că nu există greșeală mai mare decât cea a blocării investițiilor și că un premier nu poate gândi ca un contabil, uitându-se doar la costuri și venituri:

„Dacă tu, ca prim-ministru, gândești doar ca un contabil și te uiți la intrări și la ieșiri, costuri și venituri, înseamnă că nu ești bun de prim ministru. Un prim ministru trebuie să fie vizionar, să fie manager. Oamenii vizionari transformă criza în oportunitate. Întotdeauna trebuie să cauti oportunitățile pentru viitor.

Trebuia dat drumul la investiții cât mai mult, chiar dacă aveai un deficit bugetar mai mare, dar investițiile îți dădeau drumul la bani, în circuitul economico-comercial, rotița se mișca, iar statul câștiga din TVA-uri, din accize, dar nu afecta consumul și nu se blocau investițiile.

Cea mai mare greșeală este să blochezi investițiile, iar dacă se blochează investițiile, în 3 ani nu mai suntem competitivi.

„Viitorul este al produsului ieftin”

Dacă nu mai ești competitiv, atunci dispari de la raft, sau din piață. Pentru că viitorul este al produsului ieftin. Toate țările europene retehnologizează, pentru reducerea costurilor: energie, ambalaj, transport. Pentru că consumul nu se va relansa curând, dacă produsele nu se ieftinesc. Toată Europa este în inflație și se va genera inflatie. Marile companii isi retrag anumite fabrici din România, le închid sau își mută punctul de lucru, pentru că se restrânge activitatea și se concentrează doar pe profitabilitate, randamente, pe competitivitate, pentru că ăsta e viitorul.

Noi încă suntem ca și în anii 90, în business, ca mentalitate și economie”, a declarat pentru G4Food, președintele APRIL.