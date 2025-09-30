Băncile de resurse vegetale din România folosesc tehnologii avansate pentru a conserva semințele soiurilor românești, atât pentru prezent, cât și pentru generațiile viitoare. Crioprezervarea, congelarea la temperaturi foarte scăzute și documentarea digitală sunt doar câteva dintre metodele care asigură stabilitatea genetică și autenticitatea semințelor.

„Atunci când primim resurse genetice, evaluăm cu mare atenție starea de sănătate a semințelor. Unele pot fi purtătoare de agenți patogeni, iar altele trebuie să fie stabile genetic pentru a-și păstra caracteristicile în timp”, a declarat Costel Vînătoru, specialist în genetică vegetală, pentru G4Food. „După ce avem garanția că semințele sunt sănătoase și autentice, începem monitorizarea de la semănat până la recoltare, documentând fiecare etapă a plantei”, a mai adăugat el.

Tehnologiile moderne includ și genotiparea, procedură prin care semințele sunt „amprentate genetic” pentru a demonstra unicitatea lor pe plan internațional. Acest proces este completat de analiza biochimică, care ajută la identificarea compoziției fructelor și a altor caracteristici relevante.

Temperaturile de păstrare pot ajunge până la -80°C, iar băncile dispun de echipamente performante care permit depozitarea a zeci de mii de probe. „Aceste metode permit semințelor să reziste zeci sau chiar sute de ani, dacă sunt gestionate corespunzător. Scopul nostru este ca aceste resurse să fie disponibile chiar și pentru generațiile care nu vor mai putea primi semințe noi”, a explicat Vînătoru.

Prin aceste tehnici, România își protejează patrimoniul genetic, asigurând că soiurile tradiționale și cele noi pot fi cultivate și apreciate în continuare, fără riscul de a fi pierdute definitiv.

Sursa foto: Facebook Costel Vînătoru