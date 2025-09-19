Specialiștii în genetică vegetală din România, precum Costel Vînătoru, de la Banca de resurse vegetale din Buzău, au reușit să readucă în atenția publicului și a agricultorilor câteva soiuri de legume cu tradiție, dar pierdute de-a lungul timpului. Printre acestea se numără tomate cu fructe deosebite, pepeni tradiționali și vinete rare, toate cu caracteristici specifice zonei de origine și cu potențial de adaptare la culturile moderne.

Vorbim despre 14 soiuri noi, între care se numără ceapa de Buzău „bot de vulpe”, varză albă licurișca buzoiană, topinamburul, soi de tomate cherry, soi de tomate galbene, tomate tigrate „miorița”, dovlecel tip patison, cartof de Buzău și un soi de leuștean care să producă sămânță.

„Am reușit să restaurăm un hibrid de tomate care păstrează aroma tradițională, similară cu cea cultivată acum aproape 100 de ani în România. Aceasta a fost o performanță importantă, mai ales că am folosit resurse aduse din bănci de gene din America și Europa pentru comparații și culturi controlate”, a declarat Costel Vînătoru, specialist în genetică vegetală, pentru G4Food.

Printre noutăți se numără tomate galbene, tomată tigrată și soiuri cu tulpini lemnoase, care permit o producție mai stabilă în sere și solarii. Un alt exemplu este „oușor de Buzău”, o populație locală de tomate roșii, extrem de productivă și aromată, reconfirmată ca soi oficial după ani de cercetări.

Specialiștii subliniază că fiecare soi recuperat are o poveste unică și o identitate clară.

„Am folosit resurse istorice, inclusiv de la administrația regală de la Săvârși, pentru a obține plante cu caracteristici noi, dar cu identitate distinctă”, a mai spus Vînătoru.

Sursa foto: Facebook Costel Vînătoru