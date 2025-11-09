Diana Duca, creatoarea jocului „Te-am pârlit”, lucrează în comunicare de peste 10 ani, iar primii 9 i-a petrecut în agenții de publicitate. De 4 ani s-a specializat ca freelancer pe zona de food. Ea colaborează cu branduri culinare de retail și cu restaurante pentru content management și strategii de comunicare. „Trăiesc, literalmente, în jurul mâncării”, a spus, ea pentru G4Food.

La un moment dat și-a dat seama că mesele românești nu sunt doar despre gust, ci și despre spectacolul conversației. „Acolo se întâmplă tot: glume, tachinări, roast-uri (in)voluntare. Așa s-a născut ideea de a transforma gastronomia într-un joc, unul care să aducă umorul și dinamica asta familiară într-un format jucăuș”, a declarat Diana pentru G4Food.

Inspirația jocului din glumele românilor

„Obiceiul românilor de a servi glumele cele mai îndrăznețe la masă e aproape un sport național. Parcă ne pârlim continuu între noi, de la întrebări precum «Și tu când te măriți?»până la clasicele «E bună ciorba, dar mama o face mai bună»”, a precizat Diana. De aici i-a venit ideea unui joc de roast cu răspunsuri prestabilite și axate pe zona culinară, să râdem pe bune de lucrurile care ne fac oricum să ridicăm sprânceana la prânz.

Cum se joacă „Te-am pârlit”

Potrivit Dianei, jocul „Te-am pârlit” are 400 de cărți: 100 de întrebări scrise la persoana I și 300 de răspunsuri împărțite pe trei categorii: pur culinare, un pic obraznice și un pic grețoase.

Pe rând, fiecare jucător devine povestitor, numit în joc „cârnat”, și trage o carte de întrebare. Ceilalți jucători pun jos anonim una dintre cele șase cărți de răspuns pe care le au în mână, iar cârnatul alege replica care i se pare cea mai potrivită sau amuzantă.

Cine a jucat-o primește un punct, iar la 5 puncte câștigi jocul. „E o combinație între umor, strategie și poftă de râs”, a menționat ea.

La baza jocului stau valori precum: umorul, cultura românească, autoironia și capacitatea de a-ți lăsa egoul pârlit în aceeași măsură cu ceilalți. Diana este de părere că „Te-am pârlit” e un joc pentru pofticioșii cărora nu le sare muștarul ușor. „Mi-am dorit să fie o experiență care detensionează atmosfera, fortifică conexiuni prin tachinare și îi aduce pe oameni înapoi la offline. De online știm cu toții că pârleşte creierul”, a explicat Diana.

„Oamenii îl primesc de obicei foarte amuzați, dar și surprinși”

După 13 variante de texte și un proces lung de testare, Diana a menționat faptul că jocul a devenit mult mai îndrăzneț decât era la început. „Oamenii îl primesc de obicei foarte amuzați, dar și surprinși de unele cărți care sunt, să zicem, extra spicy. Cei care mă cunosc se uită la mine uimiți, pentru că sunt destul de cuminte ca om, dar se pare că mintea mea are mai multe cămăruțe cu uși încuiate decât pare la prima vedere”, a povestit ea.

Pentru Diana, octombrie e luna în care toate s-au legat. În octombrie 2023 a fost într-o bursă de antreprenoriat feminin în Spania, unde a conturat pentru prima dată ideea jocului. În octombrie 2024 a filmat la Batem Palma, locul unde am câștigat finanțarea care a făcut posibil „Te-am pârlit”. Așa că i s-a părut firesc ca în octombrie 2025 jocul să se lanseze oficial. „E ca o tradiție personală: în fiecare octombrie, ceva se pârlește bine în viața mea”, a afirmat ea.

Potrivit Dianei, o descriere a jocului în trei cuvinte este posibilă, iar ea se rezumă la: obraznic, românesc și „de-li-cios”.

Sursa foto: Diana Duca