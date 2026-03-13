Târgul Naţional al Mierii începe vineri pe platforma apicolă Băneasa

Bucureştenii sunt aşteptaţi, de vineri până duminică, la ediţia de primăvară a Târgului Naţional al Mierii, eveniment organizat de Asociaţia Crescătorilor de Albine din România (ACA) pe platforma Institutului de Cercetare şi Dezvoltare pentru Apicultură din Băneasa.

„Cea de-a 30-a ediţie a Târgului Naţional al Mierii, care se va desfăşura în perioada 13 – 15 martie 2026, pe platforma apicolă din Băneasa, reprezintă deja un eveniment cunoscut şi aşteptat la nivelul Capitalei, fiind dedicat în principal consumatorilor de produse apicole. Cei peste 100 de expozanţi prezenţi – apicultori şi firme specializate, îşi vor etala produsele într-o gamă extrem de diversificată: de la produse apicole obţinute direct din stupină până la produse apicole condiţionate sau alte preparate derivate din produse apicole – suplimente nutritive, cosmetice, etc.”, susţin organizatorii într-o postare pe site-ul ACA, transmite Agerpres.

De asemenea, de acest târg vor putea beneficia şi apicultorii deoarece vor fi prezente şi produsele dedicate acestora – stupi şi componente, utilaje şi alte echipamente apicole, produse pentru sănătatea albinelor, produse pentru nutriţie, cărţi de specialitate etc.

Târgul Naţional al Mierii reprezintă locul perfect pentru a se îndulci cu „minunatele produse ale stupului: miere, polen, propolis, lăptişor de matcă, suplimente nutritive şi cocktail-uri, produse complet naturale ce vin din bogăţia naturii, dar şi din hărnicia albinelor şi apicultorilor”, au mai transmis organizatorii.

„Prin organizarea acestui eveniment ne dorim, ca de fiecare dată, să creştem cât mai mult interesul pentru albină, apicultură şi produse ale stupului, dată fiind importanţa acestui sector pentru agricultură, mediu, sănătate şi o alimentaţie”, menţionează asociaţia.

Preşedintele ACA, Răzvan Coman, declara la ediţia din toamnă a târgului că anul 2025 s-a dovedit unul deosebit de dificil pentru apicultura românească, cu pierderi semnificative atât la nivelul producţiei de miere, cât şi al efectivelor de albine.

„Faţă de un an bun, cred că suntem undeva la 30%, deci o scădere de 70%. Un an bun înseamnă undeva la 20-25.000 de tone, iar pe fondul importurilor masive din afară – nu doar în România, ci la nivelul Uniunii Europene – de aşa-zisă miere foarte ieftină, practic o parte dintre apicultori au renunţat la această activitate pentru că ieşeau în pierdere”, a transmis atunci şeful ACA.

România ocupă locul doi în Europa la numărul de familii de albine, după Spania, cu un total de 2,395 milioane, şi locul trei la producţia de miere.

La nivel naţional sunt înregistraţi peste 35.000 – 37.000 de apicultori, în jur de 50% fiind membrii ACA, care deţin peste 60% din efectivele de albine din România.

Potrivit ACA, consumul de miere a scăzut în România în ultimii ani, situându-se între 600 şi 750 de grame pe om anual, deşi datele statistice oficiale arată un consum anual de circa un kilogram.

Târgul Naţional al Mierii este organizat de Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, împreună cu Complexul Apicol Veceslav Harnaj şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură.