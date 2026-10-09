Târgul de Toamnă și Festivalul Mierii la Miercurea-Ciuc. Tradiții, delicatese apicole și 140 de producători locali

09 oct. 2026, Articole / Reportaje
Târgul de Toamnă și Festivalul Mierii la Miercurea-Ciuc. Tradiții, delicatese apicole și 140 de producători locali
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Cuprins
  1. Delicatese apicole și sortimente speciale de miere
  2. Concursul Nektária și Parada Cavalerilor Mierii
  3. Mâncare tradițională și articole artizanale la Târhul de Toamnă

Centrul municipiului Miercurea-Ciuc găzduiește vineri și sâmbătă o nouă ediție a Târgului de Toamnă și a Festivalului Mierii, un eveniment devenit deja tradiție în regiune, anunță Agerprea.

Organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita, manifestarea reunește 140 de producători și artizani din județele Harghita și Covasna. Scopul principal este aducerea producătorilor mai aproape de consumatori și promovarea calității și a tradițiilor locale.

Delicatese apicole și sortimente speciale de miere

Apicultorii prezenți la târg au adus o gamă variată de produse, de la sortimentele clasice până la combinații inedite cu fructe, plante aromatice și produse ale stupului.

Miere clasică și de sezon polifloră, de salcâm, de tei, de rapiță, de păducel și miere de brad (extrem de căutată în sezonul rece) se găsește pe tarabe alături de  specialități și combinații unice: miere cu muguri de brad, de păpădie, cu mentă, dar și miere-cremă cu măceșe, cătină, propolis, afine, soc, nucă sau scorțișoară.

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La mare căutare sunt și remediile și cosmeticele naturale: polen, propolis, produse pentru imunitate și creme terapeutice pe bază de ceară de albine.

Lajos Ferencz, apicultor din Păuleni-Ciuc, subliniază că anul acesta a fost mai generos pentru producția de miere. El practică apicultura ecologică, amplasând stupii în zone ferite de substanțe chimice și evitând tratamentele cu antibiotice pentru albine.

Concursul Nektária și Parada Cavalerilor Mierii

Pe lângă standurile de vânzare, vizitatorii au parte de activități speciale și expoziții precum expoziția Nektária. Este expusă o colecție impresionantă de 284 de probe de miere înscrise la concursul regional de profil.

Parada Cavalerilor Mierii, unul dintre cele mai spectaculoase momente ale festivalului are loc sâmbătă.

Mari și mici pot testa atelierele de decorat turtă dulce. Meșteșugarul Szántó József din Târgu Secuiesc îi inițiază pe copii și adulți în arta decorării turtei dulci cu pastă de zahăr, o tradiție de familie transmisă deja fiicei sale.

Mâncare tradițională și articole artizanale la Târhul de Toamnă

Pe lângă produsele apicole, vizitatorii Târgului de Toamnă pot achiziționa bunătăți culinare preparate direct de gospodarii din Harghita și Covasna, precum și obiecte de artizanat realizate manual de meșteri populari cunoscuți din zonă.

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