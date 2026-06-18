Bucureştenii sunt invitaţi, de vineri până duminică, la Târgul de Sânziene organizat la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, un eveniment dedicat promovării valorilor culturale autentice, revitalizării meşteşugurilor tradiţionale şi susţinerii micilor producători şi creatori români.
Potrivit organizatorilor, târgul este inspirat de sărbătoarea populară a Sânzienelor, asociată în tradiţia românească cu fertilitatea, dragostea, vindecarea şi protecţia naturii. Aproximativ 50 de meşteri populari, anticari şi artişti vor expune şi comercializa obiecte tradiţionale, creaţii artizanale şi piese vechi din gospodăria ţărănească.
Vizitatorii vor putea descoperi icoane, obiecte din lemn, ceramică, ţesături, jucării, podoabe şi alte produse realizate manual, fiecare purtând amprenta meşteşugurilor tradiţionale româneşti.
Pe parcursul celor trei zile, meşterii invitaţi, printre care lemnari, pielari, ceramişti, iconari şi ţesători, vor susţine demonstraţii practice şi vor prezenta publicului detalii despre tehnicile şi tradiţiile specifice fiecărui meşteşug.
Oferta târgului include şi produse gastronomice tradiţionale, precum miere, prăjituri de casă, ceaiuri, turtă dulce, palincă şi ţuică.
Intrarea este liberă, iar programul de vizitare este între orele 10:00 şi 18:00.
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