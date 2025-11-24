Edilul Lia Olguţa Vasilescu susţine că Primăria Craiova câştigă aproape dublu faţă de cât investeşte în Târgul de Crăciun din oraş, ea apreciind că evenimentul aduce industriei HoReCa în jur de zece milioane de euro, transmite News.ro.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Întrebată, duminică seară, la Antena 3, cât costă ediţia din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova, Lia Olguţa Vasilescu a precizat că nu are un răspuns, dar că anul trecut evenimentul a costat aproximativ două milioane de lei, iar câştigul a fost aproape dublu.

”A fost în jur de două milioane de lei cât a plătit Primăria, iar câştigurile care au intrat în patrimoniul nostru al primăriei au fost de trei milioane şi jumătate. Şi de 10 milioane de euro în industria HoReCa, bani care au rămas în oraş. Adică noi am câştigat din taxa pe care o luăm de la hotelieri, din locurile de parcare, din chioşcurile care sunt pe domeniul public unde s-a făcut vânzare, deci am scos dublu faţă de cât am investit noi ca primărie. Iar industria HoReCa a prosperat, a fost o afacere de 10 milioane de euro care a rămas bineînţeles până la urmă tot în Craiova”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a explicat că în acest an în Craiova este mai suportabil traficul, pentru că toate maşinile care vin de la Bucureşti opresc în parcarea de la aeroport, apoi oamenii sunt aduşi la târg cu autobuzele.

Întrebată dacă Primăria Craiova plăteşte pentru promovarea Târgului de Crăciun în presa internaţională, primarul Olguţa Vasilescu a spus că municipalitatea achită doar o taxă anuală de 30.000 de euro pentru site-ul European Best Destinations.

”Taxa nu ne asigură însă un loc între târgurile favorite, pentru că sunt multe oraşe din România care se promovează cu aceeaşi sumă de bani”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis în 14 noiembrie şi poate fi vizitat până în 4 ianuarie.