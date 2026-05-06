Fermierii din România mai au la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a depune cererile de plată aferente Campaniei 2026. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a anunțat că termenul-limită este 5 iunie, inclusiv.

Instituția atrage atenția asupra riscului de aglomerare în ultimele zile și îi îndeamnă pe agricultori să respecte programările stabilite. Experiența anilor anteriori arată că finalul campaniei aduce presiune atât asupra fermierilor, cât și asupra funcționarilor implicați în proces.

O singură cerere pentru toate exploatațiile

Unul dintre aspectele importante subliniate de APIA este obligativitatea depunerii unei singure cereri de plată, indiferent de complexitatea activității agricole. „Se depune o singură Cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafeţe de teren şi/sau deţine exploataţii cu cod ANSVSA în diferite localităţi sau judeţe”, precizează instituția. Această regulă este menită să simplifice procesul administrativ și să reducă riscul erorilor sau al dublării solicitărilor.

În Campania 2026, completarea cererilor se realizează prin aplicația geospațială AGI Online, instrument digital care permite gestionarea suprafețelor agricole și a declarațiilor aferente. Fermierii trebuie să urmeze instrucțiunile disponibile pe site-ul APIA și să se asigure că datele introduse sunt corecte și actualizate. Pentru beneficiarii deja înregistrați, actualizarea informațiilor este obligatorie. „Cererea de plată, inclusiv declaraţia de suprafaţă, se completează în aplicaţia geospaţială AGI Online, conform Instrucţiunilor disponibile pe site-ul APIA”, arată comunicatul.

Cerințe suplimentare pentru sectorul zootehnic

Pentru fermierii care accesează scheme de sprijin în sectorul zootehnic, procedura include un pas suplimentar. Aceștia trebuie să completeze o declarație specifică înainte de utilizarea platformei online.

Programările sunt stabilite împreună cu funcționarii APIA, iar respectarea acestora este esențială pentru evitarea întârzierilor. Responsabilitatea privind corectitudinea documentelor revine în totalitate solicitantului sau autorităților emitente. „Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii emitente, după caz”, subliniază instituția.

Datele oficiale arată un interes ridicat din partea fermierilor pentru subvențiile din acest an. În perioada 16 martie – 5 mai 2026, au fost depuse 389.020 de cereri. Suprafața totală pentru care s-au solicitat plăți depășește 2,45 milioane de hectare, ceea ce indică amploarea campaniei și importanța acesteia pentru sectorul agricol. Aceste cifre reflectă dependența fermierilor de sprijinul financiar acordat prin intermediul APIA, într-un context economic marcat de costuri ridicate și volatilitate.