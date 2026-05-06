APIA anunță termenul-limită pentru subvențiile din agricultură / Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile

06 mai 2026, Articole / Reportaje
APIA anunță termenul-limită pentru subvențiile din agricultură / Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile
Sursa foto: Inquam Photos/George Călin

Fermierii din România mai au la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a depune cererile de plată aferente Campaniei 2026. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a anunțat că termenul-limită este 5 iunie, inclusiv.

Instituția atrage atenția asupra riscului de aglomerare în ultimele zile și îi îndeamnă pe agricultori să respecte programările stabilite. Experiența anilor anteriori arată că finalul campaniei aduce presiune atât asupra fermierilor, cât și asupra funcționarilor implicați în proces.

O singură cerere pentru toate exploatațiile

Unul dintre aspectele importante subliniate de APIA este obligativitatea depunerii unei singure cereri de plată, indiferent de complexitatea activității agricole. „Se depune o singură Cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafeţe de teren şi/sau deţine exploataţii cu cod ANSVSA în diferite localităţi sau judeţe”, precizează instituția. Această regulă este menită să simplifice procesul administrativ și să reducă riscul erorilor sau al dublării solicitărilor.

- articolul continuă mai jos -

În Campania 2026, completarea cererilor se realizează prin aplicația geospațială AGI Online, instrument digital care permite gestionarea suprafețelor agricole și a declarațiilor aferente. Fermierii trebuie să urmeze instrucțiunile disponibile pe site-ul APIA și să se asigure că datele introduse sunt corecte și actualizate. Pentru beneficiarii deja înregistrați, actualizarea informațiilor este obligatorie. „Cererea de plată, inclusiv declaraţia de suprafaţă, se completează în aplicaţia geospaţială AGI Online, conform Instrucţiunilor disponibile pe site-ul APIA”, arată comunicatul.

Cerințe suplimentare pentru sectorul zootehnic

Pentru fermierii care accesează scheme de sprijin în sectorul zootehnic, procedura include un pas suplimentar. Aceștia trebuie să completeze o declarație specifică înainte de utilizarea platformei online.

Programările sunt stabilite împreună cu funcționarii APIA, iar respectarea acestora este esențială pentru evitarea întârzierilor. Responsabilitatea privind corectitudinea documentelor revine în totalitate solicitantului sau autorităților emitente. „Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii emitente, după caz”, subliniază instituția.

Datele oficiale arată un interes ridicat din partea fermierilor pentru subvențiile din acest an. În perioada 16 martie – 5 mai 2026, au fost depuse 389.020 de cereri. Suprafața totală pentru care s-au solicitat plăți depășește 2,45 milioane de hectare, ceea ce indică amploarea campaniei și importanța acesteia pentru sectorul agricol. Aceste cifre reflectă dependența fermierilor de sprijinul financiar acordat prin intermediul APIA, într-un context economic marcat de costuri ridicate și volatilitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
06 mai
România reduce suprafețele cultivate cu porumb din cauza costurilor și a secetei / Nici Franța nu stă mai bine, iar ONU avertizează asupra riscului de foamete
România reduce suprafețele cultivate cu porumb din cauza costurilor și a secetei / Nici Franța nu stă mai bine, iar ONU avertizează asupra riscului de foamete
Articole / Reportaje
06 mai
Depozitarea sigură a mărfurilor alimentare: ce sisteme de rafturi respectă normele HACCP și reduc risipa
Depozitarea sigură a mărfurilor alimentare: ce sisteme de rafturi respectă normele HACCP și reduc risipa
Articole / Reportaje
06 mai
Grădina din balcon: un tânăr de 18 ani a scris o carte despre cum își cultivă singur legumele bio pe doar 15 m
Grădina din balcon: un tânăr de 18 ani a scris o carte despre cum își cultivă singur legumele bio pe doar 15 m
Articole / Reportaje
06 mai
Lista arahidelor retrase din magazinele Metro din cauza aflatoxinelor / Produsele nu trebuie consumate
Lista arahidelor retrase din magazinele Metro din cauza aflatoxinelor / Produsele nu trebuie consumate
Articole / Reportaje
06 mai
Târg gastronomic cu peste 70 de producători români, organizat de ANSVSA la Bucureşti / „Sigur şi Gustos” promovează produsele verificate riguros
Târg gastronomic cu peste 70 de producători români, organizat de ANSVSA la Bucureşti / „Sigur şi Gustos” promovează produsele verificate riguros

Cele mai noi articole

Alimentele pe care un medic le consideră „mai rele decât fumatul”, după ce a suferit un infarct: „Cu cât rezistă mai mult pe raft, cu atât îți scurtează viața” / Sunt consumate zilnic de milioane de oameni
Alimentele pe care un medic le consideră „mai rele decât fumatul”, după ce a suferit un infarct: „Cu cât rezistă mai mult pe raft, cu atât îți scurtează viața” / Sunt consumate zilnic de milioane de oameni
Fructul pe care specialiștii îl recomandă de două ori pe zi / Ar putea reduce riscul de cancer de colon și ajută la reglarea glicemiei
Fructul pe care specialiștii îl recomandă de două ori pe zi / Ar putea reduce riscul de cancer de colon și ajută la reglarea glicemiei
VIDEO | Micul dejun devine experiență personală, nu doar rutină, arată studii recente / „Interesul pentru produse cu proteină, fibre, cereale integrale sau fără zaharuri adăugate este în creștere”
VIDEO | Micul dejun devine experiență personală, nu doar rutină, arată studii recente / „Interesul pentru produse cu proteină, fibre, cereale integrale sau fără zaharuri adăugate este în creștere”
ABC în bucătărie | Cât rezistă carnea de pui crudă în frigider și cum îți dai seama că s-a stricat / Recomandările experților pentru a evita riscurile de îmbolnăvire
ABC în bucătărie | Cât rezistă carnea de pui crudă în frigider și cum îți dai seama că s-a stricat / Recomandările experților pentru a evita riscurile de îmbolnăvire
Comerțul cu produse ecologice, în pericol în UE / Europarlamentarii cer condiții mai dure pentru acordurile internaționale
Comerțul cu produse ecologice, în pericol în UE / Europarlamentarii cer condiții mai dure pentru acordurile internaționale