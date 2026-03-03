Supa cremă de mazăre rămâne una dintre cele mai rapide opțiuni pentru un prânz ușor, potrivit atât în sezonul rece, cât și primăvara, când apare mazărea proaspătă. Preparatul are puține ingrediente, se gătește în mai puțin de 30 de minute și poate fi adaptat în funcție de preferințe, cu crutoane, mentă sau puțină smântână pentru gătit.

Mazărea este apreciată pentru conținutul de proteine vegetale, fibre și vitamine din complexul B. În variantă congelată, își păstrează o mare parte din proprietăți și poate fi folosită fără decongelare prealabilă.

Ingrediente pentru 4 porții

500 g mazăre, proaspătă sau congelată

1 ceapă medie

1 cartof mediu, pentru consistență

1 litru supă de legume sau apă

2 linguri ulei sau 30 g unt

sare și piper, după gust

opțional, 2 linguri smântână pentru gătit sau câteva frunze de mentă

Mod de preparare

Ceapa se toacă mărunt și se călește 2-3 minute în ulei sau unt, la foc mediu, până devine translucidă. Se adaugă cartoful tăiat cuburi mici și mazărea. Se toarnă supa de legume sau apa fierbinte, cât să acopere ingredientele.

Se fierbe aproximativ 15-20 de minute, până când cartoful este bine pătruns. Preparatul se pasează cu blenderul vertical până capătă o textură fină. Dacă supa este prea densă, se mai poate adăuga puțină apă fierbinte.

La final, se potrivește gustul de sare și piper. Pentru un plus de cremozitate, se adaugă smântână pentru gătit, iar pentru prospețime, câteva frunze de mentă tocate fin.

Supa cremă de mazăre se servește caldă, cu crutoane rumenite sau cu puțin ulei de măsline stropit deasupra.