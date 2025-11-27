Guvernul României are pe ordinea de zi a ședinței de joi o serie de proiecte importante, printre care Strategia națională de promovare a produselor agroalimentare românești 2025-2029 și proiectul de lege care abilită Executivul să emită ordonanțe în perioada vacanței parlamentare.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Primul proiect de lege prevede domeniile în care Guvernul poate emite ordonanțe în vacanța parlamentară din ianuarie 2026. Printre acestea se numără Finanțe și Economie, Afaceri Interne, Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație, Agricultură, Muncă, Solidaritate Socială, Familie și Tineret, Sănătate, Mediu, Investiții și Proiecte Europene, Cultură și Românii de Pretutindeni. De asemenea, ordonanțele pot viza prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege, potrivit Agerpres.

Executivul va analiza tot joi și un proiect de hotărâre pentru organizarea, desfășurarea și finanțarea activităților militare naționale dedicate Zilei Naționale a României, pe 1 Decembrie 2025. Nota de fundamentare precizează: „Prin măsurile preconizate, se asigură posibilitatea participării detașamentelor reprezentative ale armatelor statelor membre NATO și partenere, alături de cele ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu tehnică și efective, la parada militară națională din 1 Decembrie 2025, din municipiul București.”

Reformă în domeniul sănătății

Pe agenda Executivului se află și proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a unor acte normative conexe. Proiectul stabilește: „cadrul legal, prin introducerea unui nou alineat, alineatul (4) la articolul 92, în sensul că Normele metodologice de autorizare a furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanță județene și al municipiului București și a serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD), precum și a modelului de autorizație emis de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății. Astfel, ordinul comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății se emite în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.”

Strategia de promovare a produselor agroalimentare

Un alt proiect major vizează Strategia națională de promovare a produselor agroalimentare românești 2025-2029 și planul de acțiune aferent. Nota de fundamentare arată: „Prin Strategia de promovare a produselor agroalimentare românești 2025-2029, rezultatele așteptate și efectele preconizate sunt următoarele: fructificarea potențialului agricol al României, revitalizarea zonelor rurale prin folosirea materiei prime locale, crearea de noi locuri de muncă, creșterea valorii adăugate și a valorii de piață a produselor agroalimentare; crearea unei imagini/percepții pozitive asupra alimentelor românești și a recunoașterii calității și particularităților naționale atât pentru consumatorii români, cât și pentru piețele statelor membre UE și piețele țărilor terțe.”

Pe agenda ședinței figurează și alte proiecte importante. Printre acestea se numără modificarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți, aprobate prin HG nr. 811/2023. Nota explicativă precizează: „În lipsa unor documente care să ateste vârsta, cetățenia și faptul că studentul este înmatriculat la o formă de învățământ cu frecvență în cursul anului universitar respectiv, operatorii de transport feroviar nu pot acorda reducerea de 50% la transport.”

Sedință complexă

Executivul va aproba și alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară pentru județul Suceava și orașul Broșteni, afectate de inundațiile din perioada 27-28 iulie 2025. Nota de fundamentare menționează: „Având în vedere situația gravă cu care se confruntă unitățile administrativ-teritoriale, prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 32.710 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru refacerea infrastructurii orașului Broșteni, din care suma de 17.880 mii lei se alocă bugetului local al județului Suceava pentru refacerea infrastructurii aflate pe raza orașului Broșteni și suma de 14.830 mii lei se alocă bugetului local al orașului Broșteni, județul Suceava, în vederea refacerii infrastructurii acestuia.”

Ședința de joi va aborda și un proiect de hotărâre privind eliberări și numiri de prefecți și subprefecți. Totodată, Executivul va aproba Programul statistic național multianual 2025-2027 și, prin memorandum, rezultatele prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative pentru elaborarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2026.

Așadar, ședința de joi se anunță una complexă, cu decizii importante în domenii precum agricultură, sănătate, transport, infrastructură și organizarea evenimentelor naționale, consolidând atât politicile interne, cât și imaginea României pe plan extern.