Staţia de desalinizare inaugurată marţi, la Târnăveni, pentru potabilizarea apei captate din râul Târnava Mică afectat după inundarea minei Praid, investiţie care va deservi circa 35.000 de locuitori, a fost realizată după un proces care a obţinut Premiul Nobel pentru Chimie în anul 2003, a anunţat managerul de proiect, Lucian Pavel, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

“Trebuie spus că, în contextul în care săptămâna trecută s-au decernat Premiile Nobel, în 2003 s-a decernat Premiul Nobel pentru Chimie pentru descoperirea aquaporinelor, care sunt responsabile pentru trecerea moleculelor de apă printr-o membrană. Şi ceea ce vedeţi în spate s-a dezvoltat cu aceste aquaporine, membrane de osmoză inversă. Cele pentru care s-a decernat Premiul Nobel în 2003 sunt în spatele nostru! Deci, astăzi, la Târnăveni, nu este doar un proces de desalinizare, este un proces premiat cu Premiul Nobel. Ne-am dorit astăzi, ca şi echipă, ca şi inginerie, împreună cu partenerii noştri, să nu facem doar o desalinizare, ci să facem ceea ce este mai bun pentru comunitate şi pentru această ţară. Împreună cu toţi partenerii tehnologici la nivel internaţional, pe care Klarwin îi reprezintă la nivel regional, a trebuit să prioritizăm acest proiect, să punem în întârziere alte proiecte foarte importante, să negociem foarte mult, cu foarte mulţi clienţi la nivel global, astfel încât să dăm prioritate pentru timpul de execuţie pentru aceste echipamente”, a declarat managerul de proiect, Lucian Pavel, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că proiectul în sine a fost unul foarte provocator, pentru că a specificat obligativitatea companiei de a integra acest proces de desalinizare cu procesele existente, într-o formă cât mai rapidă şi într-o formă cât mai modulară.

“Domnii directori, beneficiarul, au gândit astfel toată această staţie modulară, ca în cazul în care nu va mai fi nevoie de desalinizare pentru apă potabilă la Târnăveni, de exemplu, să existe totuşi o resursă mobilă flexibilă, astfel încât să ajute şi alte comunităţi în cazul în care va mai fi nevoie (…). Capacitatea de 250 de metri cubi pe oră apă potabilă remineralizată este împărţită în aceste containere astfel încât să existe multiplă flexibilitate, atât din perspectiva încărcărilor cu cloruri a apei, cât şi din perspectiva debitelor. Şi această provocare de a crea, de a genera, de a gândi un sistem foarte modular, capabil să răspundă foarte multor nevoi, unele nevoi deja gândite pentru următorii 10 ani, nu a fost simplă deloc. Am reuşit cu toţi colegii, toată echipa de la PROCESS ENGINEERING, cu toată echipa noastră logistică (…). Nimic din acest proiect nu ar fi fost posibil de realizat fără echipele excepţionale la Primăria Târnăveni, la Aquaserv, oameni excepţionali cu care am lucrat în calitate de project manager”, a afirmat Lucian Pavel.

Întregul proiect realizat la Târnăveni şi la Fântânele, a arătat conducerea companiei, a reprezentat un efort tehnologic şi logistic deosebit, în care echipele de project management, inginerie, producţie, asamblare şi testare au lucrat non-stop pentru a livra echipamente complexe, concepute de la zero, într-un interval de timp foarte scurt.

“Vreau doar să vă mulţumesc dumneavoastră tuturor că aţi făcut posibilă minunea pentru locuitorii din zonă. E un obiectiv care ne-a ambiţionat să fim mobilizaţi întru totul. Vreau să mulţumesc colegilor din cadrul Klarwin care au făcut eforturi, absolut peste măsura umană, în multe dintre cazuri. Mă bucur că au crezut în proiect, aşa cum credem în toate proiectele în care intrăm şi în care avem, teoretic, şanse mici să ne încadrăm în promisiuni, dar întotdeauna o facem. A fost un o mobilizare pornită în primul rând de la îndemnul de a face totul pentru cei care astăzi nu au apă. Asta le spuneam acum două luni şi jumătate colegilor: nu au apă la reţea şi ne bucurăm fiecare dintre noi de confortul apei potabile la reţea. Concetăţenii din localităţile afectate de viitura de la Praid nu au avut ocazia. Mobilizarea asta i-a făcut pe fiecare să se reinventeze şi să facă eforturi foarte mari. Mulţumesc lor, vă mulţumesc tuturor şi vă felicit pentru faptul că aţi putut face posibil minunea din spatele nostru. Pe de altă parte, trebuie să mulţumesc partenerilor noştri tehnologici că fără ei nu am fi putut face posibil ceea ce este în spate. Avem alături, de peste 20 de ani, lideri mondiali în tehnologie avansată care au înţeles urgenţa proiectului la care astăzi participăm la inaugurare şi au făcut o reprioritizare la nivel european a tuturor livrărilor, astfel încât să ne asigure nouă, astăzi, posibilitatea să inaugurăm sistemul într-un timp record”, a susţinut Adrian Dobre, CEO Klarwin.

Directorul general al Aquaserv, Sipos Levente, a arătat că staţia de desalinizare este a doua dată în funcţiune pe râul Târnava Mică, după cea inaugurată în urmă cu o zi la Fântânele, şi că în continuare salinitatea apei râului se menţine în jurul valorii de 500 mg/l.

“După ziua de ieri (inaugurarea staţiei de desalinizare de la Fântânele – n.r.) avem o ştire şi mai bună: astăzi, la Târnăveni, vorbim de o capacitate aproape de 10 ori mai mare decât este la Fântânele. Ştirea bună este că de săptămâna trecută deja şi aici apa produsă de la sfârşitul săptămânii trecute este băgată în sistem, este monitorizată după măsurătorile noastre, totul e spre bine. Ieri deja am chemat DSP-ul ca să preleveze probele din reţeaua publică din Târnăveni. Avem speranţa să se confirme rezultatele noastre şi asta ar însemna ca în a doua parte a săptămânii să avem deja autorizaţia sanitară pentru apa potabilă (…). După nivelurile extreme de salinitate care le-am avut în luna iunie (în râul Târnava Mică – n.r.), în cele cinci luni aproximativ s-a stabilizat la nivelul clorurilor, undeva în jur de 500 de miligrame pe litru, plus minus 50. E adevărat că săptămâna trecută a fost o ameliorare, dar revine la nivelul acesta de 450-500 de miligrame pe litru. De când s-a întâmplat tragedia de la Praid nici nu ne aşteptăm sincer ca valorile acestea să se modifice pe următorii doi-trei ani, cu siguranţă”, a spus Sipos Levente.

Primarul municipiului Târnăveni, Sorin Megheşan, a arătat că o staţia de desalinizare a însemnat o investiţie de aproximativ 15.385.000 de lei şi că fără sprijin guvernamental şi implicarea totală a companiei constructoare, acest lucru nu ar fi fost posibil.

“Acest proiect s-a realizat într-un timp record, aproximativ în trei luni, deşi alţii ne spuneau că va dura undeva între opt luni şi 12 luni. S-a realizat în trei luni şi pe această cale le mulţumesc celor de la Klarwin care au făcut posibil ca până la sărbătorile de iarnă să avem apă potabilă certificată la robinet. Bineînţeles că de aproximativ 10 zile această apă ajunge în reţea şi se testează, dar aşteptăm confirmarea de la Direcţiei de Sănătate Publică. A fost o investiţie de aproximativ 15.385.000 de lei şi doresc să mulţumesc premierul lui Ilie Bolojan pentru implicare, spun deoarece de foarte multe ori am discutat cu dânsul pentru a obţine finanţarea şi chiar personal m-a sunat de câteva ori să se intereseze dacă avem apă pentru cetăţeni. De asemenea, domnului secretar de stat Raed Arafat, care a fost alături de noi, în mod special domnului general Călin Handrea de la ISU Mureş, care, pe lângă cisternele pe care le au în judeţul Mureş, a adus şi alte cisterne din toată ţara pentru a asigura apa necesară cetăţenilor. Nu în ultimul rând, domnului prefect şi bineînţeles echipei din primărie pentru munca şi efortul depus, pentru ca sărbătorile din luna decembrie să le petrecem în linişte, aşa cum ne dorim cu toţi”, a subliniat primarul Sorin Megheşan.

Prefectul judeţului Mureş, Barabási Antal-Szabolcs, preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a arătat că până acum pentru staţiile de desalinizare au fost realizate două investiţii, la Fântânele, de circa 3.300.000 de lei fără TVA, respectiv la Târnăveni, proiect care de ridică la circa 12 milioane de lei fără TVA.

“Cele două investiţii au fost predate, astăzi la Târnăveni. Locuitorii Târnăveniului se pot bucura de o apă pură. Am înţeles că este cea mai pură apă din România, respectiv din Europa de Est. Vreau să mulţumesc colegiilor de la ISU Mureş, împreună cu care chiar am făcut o echipă foarte bună, indiferent de zi, noapte, băieţii au venit, au adus apă, deci putem să spunem că populaţia nu a rămas nici fără apă menajeră, nici fără apă de băut. Pe lângă aceasta, am primit şi de la Guvernul României un ajutor cu apă îmbuteliată, care a fost împărţită la populaţia din localităţile amintite, respectiv mulţumim Guvernului României pentru sumele care s-au dat la timp şi firmei care ne-a ajutat, cu oameni deosebiţi, cu ingineri care au făcut eforturi şi în maxim două luni au pus în funcţiune sistemul de desalinizare, în ambele localităţi”, a spus Barabási Antal-Szabolcs.

În urma creşterii salinităţii pe râul Târnava Mică, din cauza inundării salinei Praid în luna mai, aproximativ 40.000 de locuitori au rămas fără apă potabilă.