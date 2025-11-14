Spaghetti alla poverella – o rețetă din palmaresul bucătăriei tradițională napoletană. Tipul de preparat care îți salvează cina atunci când nu ai mai nimic prin frigider, cămară sau dulapuri, de unde și numele atât de elocvent.

Este o idee extrem de simplu de pus în aplicare. O alternativă la clasica masă din două ouă prăjite în tigaie și puțină brânză peste ele și servite cu pâine. În loc să le mănânci așa, amesteci printre spaghetti. 1o minute și e gata masa. Un fel de spaghetti alla carbonara, dar fără bacon și folosind oul altfel.

E suficient să fierbem pastele de o parte, să prăjim ouăle separat în tigaie și e practic gata. Ar fi de făcut o precizare în cazul ouălor prăjite. Astăzi, există tigăi antiaderente foarte performante care elimină necesitatea de a folosi cantități mari de grăsime ca ele să nu se prindă de fundul tigăii. La fel, nu mai e nevoie ca uleiul să fie foarte cald și să ajungă în situația de a atinge punctul de fum, care poate genera acroleină, un compus toxic.

Ingrediente pentru 4 portii de spaghetti alla poverella

400 g spaghetti

8 ouă

1 cățel de usturoi

8 linguri de ulei

40 g parmezan ras

sare, piper

Procedeu

1. Prăjim întâi ouăle

Într-o tigaie antiaderentă cât mai mare, cu patru linguri de ulei, ideal de măsline dar nu neapărat, adăugăm întâi cățelul de usturoi curățat și zdrobit, apoi peste el și ouăle. Le lăsăm așa la foc mediu până când marginile devin ușor rumenite, iar gălbenușul rămâne moale. Completăm cu sare și piper.

La patru porții și opt ouă, recomandarea este de proceda în două ture, câte patru o dată, pentru a rămâne întregi.

2. Fierbem pastele

Fierbem în paralel spaghetele în multă apă sărată, le scurgem când sunt ușor al dente și păstrăm puțină apă în care au fiert pastele.

3. Adăugăm jumătate din ouă peste paste și câte unul direct în farfurie

Transferăm pastele spaghetti și câteva linguri din apa de la paste în tigaia unde am prăjit ouăle, adăugăm și parmezanul ras și amestecăm rupând ouăle în bucăți mici. Focul trebuie să fie destul de iute, iar apa de la paste va ajuta la partea de cremozitate.

Servim fiecare porție de spaghetti alla poverella cu un ou prăjit deasupra.

Firește că dacă nu avem spaghetti putem replica ideea și cu alt format de paste. Dacă sunt lungi e mai bine, dar nu e musai. Mai putem completa gustul și aroma și cu ierburi aromatice pe care le avem prin bucătărie sau pe balcon: busuioc, oregano, pătrunjel, salvie.

