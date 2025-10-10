Rețeta de paste alla zingara este unul dintre felurile de paste mai puțin cunoscute la nivel internațional dar foarte practicată în zona geografică dintre Roma și Napoli. În buna tradiție italiană, există mai multe variante, dar versiunea clasică este o pastă asezonată cu un sos bogat din ardei, roșii, bacon, șuncă de tip Praga, jambon sau pancetta, măsline și puțin ardei iute.

Ingrediente pentru 4 porții de paste alla zingara

400 g paste scurte (penne, rigatoni sau mezze maniche)

1 ceapă mică

1 cățel de usturoi

1 ardei roșu

1 ardei galben

150 g șuncă/bacon/ pancetta dulce

200 g roșii decojite sau pastă de roșii

100 g măsline negre fără sâmburi

1 lingură de capere (opțional)

ulei de măsline extravirgin

ardei iute (după gust)

sare și piper

pătrunjel proaspăt sau busuioc pentru decor

parmezan sau pecorino ras (opțional)

Procedeu

Pregătește legumele.

Spală ardeii, îndepărtează semințele și taie-i fâșii. Toacă fin ceapa și usturoiul.

Pregătește baza pentru sos.

Într-o tigaie încăpătoare, încălzește o cantitate mai degrabă generoasă de ulei și călește ceapa și usturoiul la foc mic. Adaugă, dacă dorești, puțin ardei iute.

Adaugă ardeii.

Tăiați fâșii lungi și subțiri, stil julienne, gătește-i la foc mediu spre mare timp de aproximativ 10 minute, până încep să se înmoaie, amestecând.

Adaugă bacon.

Fie că folosești bacon, șuncă sau pancetta italiană, taie bucăți mici și lasă să se rumenească 2–3 minute, apoi adaugă roșiile zdrobite (sau pasta de roșii), măsline capere.

Lasă sosul să fiarbă 15–20 de minute, până se îngroașă și devine aromat.

Fierbe pastele.

Pune-le la fiert în apă sărată cu sare, scurge-le „al dente”, adaugă-le direct în tigaia cu sos și omogenizează amestecând delicat.

Servește cu un fir de ulei crud, pătrunjel și parmezan sau pecorino ras.

Ca și variante de încercat, în loc de bacon se poate încerca și cu bucățele mici de cârnați sau chiar resturi de friptură.