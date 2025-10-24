Pastele sos de dovleac și ciuperci sunt o mâncare de toamnă extrem de aromată, dintr-o combinație de alimente de sezon extrem de reușită. Sosul are o consistență cremoasă și învăluie cu succes pastele, conferindu-l totodată și savoare.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Și mai interesant, se poate adapta la orice fel de ciuperci, din comerț sau culese din padure: important e să fie bine rumenite când le adăugăm în sosul pe bază de dovleac. Care e gata în timp record, pe când au fiert pastele și le-am scurs, e gata și sosul.

Ingrediente pentru 4 porții de paste cu sos de dovleac și ciuperci

400 g de paste scurte (penne, rigatoni, mezze maniche, fusilli etc)

500 g pulpă de dovleac curățat

300 g de ciuperci proaspete, oricare, sau mix

1-2 căței de usturoi

4 linguri de ulei de măsline extravirgin

o crenguță de rozmarin sau câteva frunze de salvie

1 pahar de supă de legume caldă (sau apă cu puțină sare)

sare și piper negru proaspăt măcinat, după gust

parmezan/ pecorino/ cașcaval ras

Procedeu

1. Pregătește ingredientele:

Taie dovleacul în cubulețe mici. Curăță ciupercile cu o cârpă umedă și taie-le subțire.

2. Călește dovleacul:

Într-o tigaie încăpătoare, încălzește uleiul cu usturoiul și rozmarinul (sau salvia). Adaugă dovleacul tăiat cuburi mici și călește-l 5–6 minute la foc mediu, fără capac, amestecând des.

3. Sotează ciupercile:

Într-o tigaie separată, sotează câteva minute ciupercile feliate în puțin ulei și doi căței de usturoi tăiați în jumătate. Cât să se rumenească frumos la suprafață. Apoi elimină usturoiul și adaugă-le peste dovleac, continuă gătirea încă 7–8 minute, amestecând des. Dacă este nevoie, adaugă puțină supă de legume ca să nu se usuce prea tare.

4. Zdrobește dovleacul cu furculița:

Când dovleacul devine fraged, poți zdrobi o parte cu furculița sau o poți transforma în cremă adăugând un polonic de supă și folosind un mixer vertical, într-un pahar separat. Toarnă apoi crema obținută înapoi în tigaie. Vei obține asfel un sos mai cremos, dar în care rămân și bucăți mici de dovleac, moi dar cât de cât întregi, alături de ciupercile bine rumenite anterior.

5. Fierbe pastele:

Între timp ce prepari sosul, fierbe pastele în apă cu sare. Scurge-le al dente și transferă-le în tigaia cu dovleac și ciuperci când sosul este gata.

6. Amalgamează:

Adaugă un polonic din apa de fierbere a pastelor și, dacă dorești, o lingură de parmezan sau pecorino. Amestecă bine la foc mic până când totul devine cremos și parfumat. Pentru o notă afumată, se pot adăuga și câteva cuburi de bacon împreună cu ciupercile.

Se servesc cu ceva brânzeturi rase deasupra și mult piper proaspăt măcinat. Dar o variantă la fel de valabilă este aceea de a adăuga deasupra nuci măcinate, prăjite ușor în tigaie – completează aromele toamnei.

Alte rețete de paste ideale în sezonul de toamnă-iarnă:

Spaghetti cu unt și usturoi

Paste alla zingara, cu ardei, bacon și măsline

Spaghetti cu cremă de conopidă și bacon

Penne alla vodka, rețetă din anii ’80 redescoperită recent

Paste „găleata de gunoi”

Spaghetti cu fileuri de anșoa în unt